Μητέρα έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς μπροστά στα τρία παιδιά της

Τραγωδία σημειώθηκε την Δευτέρα στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, όταν μια 28χρονη μητέρα έπεσε νεκρή από πυροβολισμούς, με τη δολοφονία να λαμβάνει χώρα μπροστά στα τρία παιδιά της, αναφέρει η New York Post.

Το φονικό σημειώθηκε την ώρα που η άτυχη γυναίκα είχε βάλει τα παιδιά της, ηλικίας 2, 6 και 10 ετών, στο αυτοκίνητο για να τα πάει στο σχολείο.

Η 28χρονη έπεσε νεκρή δίπλα στο ΙΧ της λίγο μετά τις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και ύποπτος για τη δολοφονία θεωρείται ο 30χρονος εν διαστάσει σύζυγός της, ο οποίος εντοπίστηκε σε σπίτι σε κοντινή απόσταση από το σημείο της δολοφονίας.

Texas mom shot dead in front of her children while taking them to school https://t.co/uZwcalgMxL pic.twitter.com/L47ucWFxAE