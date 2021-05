Ποιος ήταν και γιατί βρέθηκε στην Αθήνα ο Λευκορώσος ακτιβιστής που ήθελε να συλλάβει ο Λουκασένκο

Έντονες αντιδράσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχει προκαλέσει η κίνηση της κυβέρνησης της Λευκορωσίας να αναγκάσει σε προσγείωση αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση Αθήνα-Βίλνιους, προκειμένου να συλλάβει έναν ακτιβιστή-αντιφρονούντα δημοσιογράφο.

Ο ακτιβιστής δημοσιογράφος, Ρόμαν Προτάσεβιτς, έχει πολλές φορές ταχθεί κατά της κυβέρνησης Λουκασένκο στη Λευκορωσία, και μάλιστα έχει συλληφθεί και κατά το παρελθόν από τις Αρχές της χώρας.

Το όνομά του βρισκόταν σε κατάλογο καταζητουμένων μετά τις μαζικές διαδηλώσεις πέρυσι έπειτα από εκλογές τις οποίες ο Λουκασένκο ισχυρίστηκε ότι κέρδισε με μεγάλη διαφορά.

Ο Προτάσεβιτς είναι ένας από τους ιδρυτές της αντιπολιτευόμενης υπηρεσίας ειδήσεων NEXTA, ένα κανάλι στο Telegram που έχει γίνει μια από τις κύριες πηγές ειδήσεων για τις διαδηλώσεις στη Λευκορωσία. Είναι εχθρικό προς τον Λουκασένκο και βοηθά στον συντονισμό διαδηλώσεων.

Όπως ανακοίνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Προτάσεβιτς βρισκόταν στην Αθήνα ως μέλος της αντιπροσωπείας της ηγέτιδας της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόσφκαγια, η οποία είχε συμμετάσχει στο Φόρουμ των Δελφών πρόσφατα.

#BREAKING : Roman Protasevich, founder of the Nexta telegram channel recognized as extremist in #Belarus, was detained at the Minsk airport. The Athens-Vilnius plane carrying Protasevich made an emergency landing in the Belarusian capital due to a message about mining.