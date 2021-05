Ιταλία: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών από την πτώση τελεφερίκ - Και παιδιά βαριά τραυματισμένα

Δύο παιδιά εννέα και πέντε ετών τραυματίστηκαν σοβαρά από την πτώση καμπίνας τελεφερίκ έξω από τη λίμνη Ματζιόρε, στη βορειοδυτική Ιταλία. Οι νεκροί είναι δεκατρείς. Το ατσάλινο νήμα του τελεφερίκ κόπηκε σε απόσταση τριακοσίων μέτρων από τον σταθμό αποβίβασης, που βρίσκεται σε υψόμετρο χιλίων πεντακοσίων μέτρων.

Η καμπίνα, όπως έκαναν γνωστό οι πυροσβέστες, έπεσε σε δασώδη περιοχή, κάτι που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών και της Πολιτικής Προστασίας.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι συλλυπήθηκε τις οικογένειες των θυμάτων και παρακολουθεί διαρκώς τις επιχειρήσεις για εντοπισμό άλλων επιζώντων.

At least eight people have died after a cable car connecting Italy's Maggiore lake with a mountain failed this afternoon. https://t.co/tOgd8yvA0W