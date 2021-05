Εκπαιδευόμενη νοσοκόμα 18 ετών νοσηλεύτηκε με τρεις θρόμβους μετά το εμβόλιο της AstraZeneca

Τρεις θρόμβους στον πνεύμονα εμφάνισε τρεις εβδομάδες μετά το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της COVID-19 μια νεαρή γυναίκα από την Αυστραλία, η οποία σπουδάζει νοσηλευτική, και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Η Έλι Πίκοκ έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου στις 31 Μαρτίου, μια εβδομάδα προτού η κυβέρνηση συστήσει να μην χορηγείται το AstraZeneca στους κάτω των 50 ετών. Η υπόθεσή της εξετάζεται αλλά η ίδια πιστεύει ότι υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στους θρόμβους και το εμβόλιο, σύμφωνα με τη Daily Mail.

H 18χρονη πήγε στα επείγοντα νοσοκομείου στο Μπρίσμπεϊν στις 18 Απριλίου με «σημάδια θρόμβωσης». Η εξέταση που έγινε δεν έδειξε όμως θρόμβους αίματος και έτσι την έστειλαν σπίτι της, με τον πόνο της να υποχωρεί.

Η εκπαιδευόμενη νοσοκόμα άρχισε τότε να έχει συχνούς πονοκεφάλους και στις 7 Μαΐου άρχισε να αισθάνεται πόνο όταν ανέπνεε. Δύο ημέρες αργότερα μια ακτινογραφία θώρακος έδειξε πνευμονία. Είχε πάει και πάλι στο νοσοκομείο, παραπονούμενη για πόνο στην πλάτη και στα πλευρά.

