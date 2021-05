Η χαλαρή βραδιά σε υδρομασάζ με φίλους οδήγησε σε ακρωτηριασμό του ποδιού της

Μια νεαρή Βρετανή είπε να απολαύσει μια βραδιά στο τζακούζι με τους φίλους της, μόνο που η απόλαυση μεταμορφώθηκε σε εφιάλτη για την ίδια, καταλήγοντας να χάσει το πόδι της.

Η 25χρονη Lauren Briggs έπαθε μηνιγγίτιδα μέσα στο υδρομασάζ και ξύπνησε την επομένη σε σπίτι φίλης στο Έσεξ και δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Στο περιστατικό του Ιανουαρίου, η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία, μια απειλητική για τη ζωή μόλυνση του αίματος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της The Sun.

Οι γιατροί κατάφεραν να της σώσουν τη ζωή, έπρεπε ωστόσο να ακρωτηριάσουν το αριστερό της πόδι κάτω από το γόνατο, αλλά και τα δάχτυλα του δεξιού ποδιού.

«Τα υδρομασάζ είναι γεμάτα με βακτήρια, κι έτσι είναι πιθανό να ήταν αυτή η αιτία», λέει η Briggs. Η οποία έμεινε για 48 ώρες στη μηχανική υποστήριξη.

Η μητέρα της, η 58χρονη Tracey, λέει πως δεν μπόρεσε να την αναγνωρίσει όταν την είδε στο νοσοκομείο, γιατί ήταν πολύ πρησμένη: «Νόμιζα πως με πήγαν σε λάθος παράθυρο».

Η Lauren πήρε εξιτήριο στις 30 Απριλίου, η μόλυνση τής άλλαξε ωστόσο τη ζωή. Εργαζόταν ως γραμματέας σε ιατρείο και δεν μπορεί να επιστρέψει στα καθήκοντά της, καθώς πέρα από τις περιπέτειες με τα πόδια της, εμφάνισε και διαταραχές λόγου.

