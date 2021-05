Συγκλονιστικό βίντεο από την κατάρρευση κτιρίου 14 ορόφων στη Γάζα μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό

Οι εικόνες βίας των τελευταίων ημερών από τη Μέση Ανατολή συγκλονίζουν. Το Al Jazeera φέρνει στη δημοσιότητα ένα ακόμη βίντεο από τη Γάζα, όπου φαίνεται ένα 14όροφο κτίριο να καταρρέει μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Ήταν το τρίτο κτίριο που κατέρρευσε μέσα σε ένα 24ωρο από αεροπορική επιδρομή. Στον πύργο al-Shorouq στεγάζονταν γραφεία μέσων ενημέρωσης και η επίθεση σημειώθηκε την Τετάρτη.

This is the moment the 14-storey al-Shorouq tower, housing media offices in Gaza City, was completely destroyed by multiple Israeli air raids on Wednesday. pic.twitter.com/baBuOrtbQk