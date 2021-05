Χάος στην Ιερουσαλήμ -Τελεσίγραφο Χαμάς σε Ισραήλ: Φύγετε, γιατί θα απαντήσουμε

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν, για μία ημέρα, μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση προκειμένου να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην προετοιμασία για μια πιθανή κλιμάκωση της βίας, καθώς αυξάνεται η ένταση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστίνιων στην Ιερουσαλήμ.

Την Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τη μεγαλύτερη άσκηση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ εδώ και 30 χρόνια, με την κωδική ονομασία «Άρματα Φωτιάς». Όμως, αφού έγινε μια αποτίμηση της κατάστασης, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Άβιβ Κοχάβι, αποφάσισε να αναστείλει την άσκηση για 24 ώρες και εισηγήθηκε στις ένοπλες δυνάμεις «να επικεντρώσουν όλες τις προσπάθειές τους στις προετοιμασίες και την ετοιμότητα για σενάρια κλιμάκωσης», ανέφερε μια ανακοίνωση του στρατού.

Στη Γάζα, ένας εκπρόσωπος της Χαμάς είπε νωρίτερα ότι η ηγεσία της κοινής διοίκησης των ένοπλων κινημάτων του παλαιστινιακού θύλακα έδωσε διορία στο Ισραήλ μέχρι τις 18.00 σήμερα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) προκειμένου να αποσύρει όλες τις δυνάμεις ασφαλείας από την περιοχή του τεμένους Αλ Άκσα της Ιερουσαλήμ και τη συνοικία Σεΐχ Τζάρα.

Εκατοντάδες Παλαιστίνιοι συγκρούστηκαν και πάλι το πρωί με την ισραηλινή αστυνομία στην Πλατεία των Τεμενών, όπου βρίσκεται το Αλ Άκσα. Στη Σεΐχ Τζάρα, εκατοντάδες οικογένειες Παλαιστίνιων είναι αντιμέτωπες με έξωση από τα σπίτια τους, τα οποία διεκδικούνται από Ισραηλινούς εποίκους.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς δεν διευκρίνισε σε ποιες ενέργειες θα προβούν οι ένοπλες οργανώσεις αν το Ισραήλ δεν ικανοποιήσει το αίτημά τους.

Το Ισραήλ ενισχύει επίσης τις δυνάμεις του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, απ’ όπου από την Κυριακή έχουν εκτοξευθεί πολλές ρουκέτες εναντίον του νοτίου Ισραήλ.

Αιματηρές συγκρούσεις Παλαιστινίων-Ισραηλινών – Εκατοντάδες τραυματίες

Μπροστά σ’ αυτή την κλιμάκωση, έχει προγραμματισθεί για αργότερα σήμερα, έπειτα από αίτημα της Τυνησίας, συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, έναν παλαιστινιακό τομέα που εδώ και πάνω από 50 χρόνια βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή.

Ενώ οι διεθνείς εκκλήσεις για ηρεμία πολλαπλασιάζονται, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την «αποφασιστικότητα» των δυνάμεων της τάξης για να εγγυηθούν τη «σταθερότητα» στην Ιερουσαλήμ. «Τις υποστηρίζουμε σ' αυτό τον δίκαιο αγώνα», τόνισε.

Η Παλαιστινιακή Αρχή του Μαχμούντ Αμπάς κατήγγειλε από την πλευρά της μια «βάρβαρη επίθεση» των ισραηλινών δυνάμεων και ο επικεφαλής του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς στη Γάζα, ο Ισμαήλ Χανίγια, προειδοποίησε ότι η παλαιστινιακή «αντίσταση» «δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια».

Νωρίς το απόγευμα, οι συγκρούσεις σταμάτησαν στην πλατεία, τον τρίτο πιο ιερό τόπο του ισλάμ ο οποίος βρίσκεται στην Παλιά Πόλη και η πρόσβαση σ' αυτόν περιορίσθηκε στη διάρκεια της ημέρας μόνο στους πιστούς ηλικίας 40 ετών και άνω. Όμως η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

Νωρίς το πρωί, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι εκτόξευσαν αντικείμενα προς την κατεύθυνση των ισραηλινών δυνάμεων που είχαν πάρει θέσεις μέσα στην πλατεία των Τζαμιών, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι αστυνομικοί απάντησαν με σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ και με δακρυγόνα.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, περισσότεροι από 305 Παλαιστίνιοι τραυματίσθηκαν, εκ των οποίων περισσότεροι από 200 απομακρύνθηκαν με ασθενοφόρα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Ο δρ. Αντνάν Φαρχούντ, γενικός διευθυντής του νοσοκομείου Μακάσεντ, έκανε λόγο για πολυάριθμα τραύματα στο πρόσωπο και στα μάτια από σφαίρες με επικάλυψη καουτσούκ.

#Urgent The storming of bullets and tear gas, and talk of injuries inside the courtyard of the blessed Al-Aqsa Mosque. #SaveSheikhJarrah #AlAqsaMosque #القدس_ينتفض #لن_يمر_الإقتحام #فلسطين_تنتفض #المسجد_الاقصى_في_خطر pic.twitter.com/3wNN547Alg



«Κάτι σοβαρό»

«Φοβόμαστε πως θα συμβεί κάτι σοβαρό σήμερα» είπε ο δρ. Φαρχούντ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ενώ επτά ασθενείς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Ερυθρά Ημισέληνο.

Η ισραηλινή αστυνομία που φρουρεί τις προσβάσεις στην πλατεία, η οποία ονομάζεται Όρος του Ναού από τους εβραίους, έκανε λόγο για τουλάχιστον εννέα τραυματίες στις τάξεις της. Προειδοποίησε πως δεν πρόκειται να αφήσει «τους εξτρεμιστές να απειλούν την ασφάλεια του κοινού».

CCTV footage shows the moment the Israeli driver was attacked by Palestinians throwing stones, as he rams his vehicle into them. pic.twitter.com/7S2aDSFrjH