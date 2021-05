Απελπισμένος 11χρονος ήθελε να γλιτώσει το bullying και πήδηξε από το παράθυρο του σχολικού

Την απελπισμένη προσπάθεια ενός 11χρονου αγοριού από τη Τζόρτζια των ΗΠΑ, το οποίο πήδηξε από το σχολικό για να γλιτώσει το bullying, περιέγραψε ο πατέρας του.

Ο Dion Murphy δήλωσε στο FOX5 Atlanta ότι ο γιος του πήδηξε από το παράθυρο του σχολικού λεωφορείου την περασμένη Τετάρτη, την ώρα που άλλοι μαθητές τον ξυλοκοπούσαν. «Ένας μαθητής του επιτέθηκε στο πρόσωπο, τον έσπρωχνε προς το παράθυρο. Όταν έπεσε ένας άλλος μαθητής πήρε το παπούτσι του και σε μια απελπισμένη προσπάθεια να διαφύγει, πήδηξε από το παράθυρο», είπε ο πατέρας.

Το σχολικό είχε σταματήσει για να στρίψει όταν ο μαθητής πήδηξε έξω από αυτό. Προσγειώθηκε σε ένα φορτηγάκι που περνούσε και στη συνέχεια έπεσε στον αυτοκινητόδρομο, όπως ανέφερε η αστυνομία.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με διάσειση και σπασμένο αγκώνα, σύμφωνα με τον πατέρα του.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν εκφοβισμό από συμμαθητές του. Η οικογένεια σημείωσε πως είχε ειδοποιήσει το σχολείο για παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν. «Πιστεύω ότι προσπαθούσε να ξεφύγει από την κατάσταση. Ένιωθε με την πλάτη στον τοίχο», είπε ο πατέρας.

«Το σχολείο αγνόησε το bullying και δεν έκανε τίποτα. Το παιδί μου θα μπορούσε να είχε χάσει τη ζωή του», συμπλήρωσε.

Ο γιος δεν πηγαίνει πλέον στο συγκεκριμένο σχολείο. Εκπρόσωπος των σχολείων της περιοχής ανέφερε πως υπάρχει γνώση των καταγγελιών για bullying, κάτι που «δεν ανέχεται». «Το περιστατικό ερευνάται διεξοδικά από τους υπεύθυνους του σχολείου και ζητήματα που μπορεί να προκύψουν θα αντιμετωπιστούν κατάλληλα».

