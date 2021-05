Έκλεισε η συμφωνία της ΕΕ με την Pfizer για 1,8 δισ. δόσεις εμβόλια μέχρι το 2023

Έκλεισε η συμφωνία της ΕΕ με την Pfizer/BioNtech για 1,8 δισ. δόσεις εμβόλια μέχρι το 2023

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να λάβει επιπλέον 1,8 δισ. δόσεις εμβολίων της Pfizer, καθώς έκλεισε συμφωνία για το διάστημα 2021-2023.

Μάλιστα, η είδηση έγινε γνωστή από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με ανάρτηση στο Twitter.

Η ίδια έγραψε χαρακτηριστικά το εξής:

«Είμαι χαρούμενη που ανακοινώνω ότι η Κομισιόν μόλις ενέκρινε συμφωνία για 900 εκ. δόσεις (+900 εκ. επιπλέον) με την Pfizer/BioNtech για 2021-2023. Θα ακολουθήσουν κι άλλα συμβόλαια κι άλλες τεχνολογίες εμβολίων».



Now we prepare the next stage in our response:



giving booster shots

dealing with possible escape variants

allowing for vaccination of children & teenagers

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021