Μητέρα πέθανε ενώ θήλαζε και η τραγωδία δεν σταματά εκεί

Τραγικό θάνατο από ασφυξία βρήκε ένα μωράκι που θήλαζε όταν η μητέρα του πέθανε την ώρα που το τάιζε, έπεσε πάνω του και το καταπλάκωσε.

Ο σύζυγος της γυναίκας και πατέρας του μικρού κοριτσιού τηλεφωνούσε επανειλημμένως και προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί τους. Τελικά το τηλέφωνο σήκωσε ο 3χρονος γιος του, ο οποίος του απάντησε πως «κοιμάται ακόμη».

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Corrientes στη βόρεια Αργεντινή, όταν η 30χρονη Mariana Ojeda, μητέρα τριών παιδιών, βρισκόταν στο σπίτι με τα δύο μικρότερα παιδιά της, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η μεγαλύτερη κόρη της γυναίκας επισκεπτόταν τη γιαγιά της, ενώ ο σύζυγός της ήταν στη δουλειά. Όταν η γυναίκα δεν απάντησε το τηλέφωνο στη μεγαλύτερη κόρη της, συγγενείς άρχισαν να της τηλεφωνούν συνεχώς χωρίς να πάρουν απάντηση. Ο σύζυγος προσπάθησε επίσης να μιλήσει μαζί της μέχρι που ο γιος του το σήκωσε. «Η μαμά ακόμα κοιμάται», είπε.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Telecinco, ο σύζυγος κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αμέσως επέστρεψε σπίτι, όπου βρήκε τη σύζυγο και τη δύο μηνών κόρη του νεκρές στο κρεβάτι.

Μια αυτοψία για τον θάνατό τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι καμία από τις δύο δεν έχει πάνω της κάποιο σημάδι βίας.

Πιστεύεται ότι η μητέρα, που έπασχε από σοβαρή υπέρταση, υπέστη σοκ και πέθανε, προκαλώντας ασφυξία στο κοριτσάκι που θήλαζε εκείνη την ώρα.

Η έρευνα για τη συγκλονιστική υπόθεση συνεχίζεται…

Baby girl suffocates to death when her Argentinian mother dies while breastfeeding https://t.co/s6Po6Tpuhi

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 7, 2021

newsbeast