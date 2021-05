Γενέθλια για τον Άρτσι: Οι ευχές της βασίλισσας και του πρίγκιπα Κάρολου μέσω twitter

Ο γιος της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Ο Άρτσι γιορτάζει τα δεύτερα γενέθλιά του και ήδη η βασιλική οικογένεια έχει στείλει τις ευχές της. Η βασίλισσα Ελισάβετ ευχήθηκε στο δισέγγονό της με μια χαριτωμένη φωτογραφία, ενώ το ίδιο έκανε και ο παππούς του, πρίγκιπας Κάρολος.

Ο μικρός, θα γίνει σύντομα μεγάλος αδελφός, μόλις γεννηθεί το κοριτσάκι που κυοφορεί η Μέγκαν.

Πλέον η οικογένεια ζει στην Καλιφόρνια, μακριά από τα "βάρη" της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες των βρετανικών εφημερίδων η βασίλισσα Ελισάβετ έχει προγραμματισμένο διαδικτυακό ραντεβού με το δισέγγονό της, ώστε να του ευχηθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως επιτάσσει πλέον τόσο η πανδημία αλλά και η απόσταση που τους χωρίζει.

