Μήνυση ΕΕ κατά της AstraZeneca για τις καθυστερήσεις στα εμβόλια

Η ΕΕ κίνησε τις νομικές διαδικασίες κατά της AstraZeneca αναφορικά με την αθέτηση της συμφωνίας των δύο πλευρών για τις παραδόσεις εμβολίων.

Η επιλογή της νομικής οδού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της AstraZeneca έγινε επειδή η εταιρεία δεν σεβάστηκε το συμβόλαιό της για την παράδοση εμβολίων κατά της COVID-19 και διότι δεν είχε ένα «αξιόπιστο» σχέδιο για να εξασφαλίσει τις παραδόσεις βάσει προγράμματος.

«Η Κομισιόν έχει κινηθεί νομικά από την Παρασκευή κατά της AstraZeneca», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σημειώνοντας ότι και τα 27 κράτη – μέλη της Ε.Ε. υποστήριξαν αυτή την απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι η AstraZeneca είχε δεσμευθεί να παραδώσει 120 εκατ. δόσεις έως τα τέλη Μαρτίου και τελικά παρέδωσε μόλις 29,7 εκατ.

Όσον αφορά το δεύτερο τρίμηνο, οι αρχικές δεσμεύσεις για 180 εκατ. δόσεις έχουν προ πολλού ψαλιδιστεί στα 70 εκατ..

Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of .



This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca.



Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives.