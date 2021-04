Βασίλισσα Ελισάβετ: Η γλυκιά χειρονομία που ο Πρίγκιπας Φίλιππος έκανε κάθε χρόνο στα γενέθλιά της

Η Βασίλισσα Ελισάβετ και ο Πρίγκιπας Φίλιππος, ήταν παντρεμένοι για πάνω από 73 χρόνια. Όλο αυτό το διάστημα, ο Δούκας του Εδιμβούργου, έκανε μερικές πολύ ρομαντικές χειρονομίες στη σύζυγό του, όχι μόνο στα γενέθλιά της.

Σύμφωνα με ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στην Montreal Gazeete το 1976, ο Πρίγκιπας Φίλιππος, τοποθετούσε στο δίσκο του πρωινού γεύματος της Βασίλισσας Ελισάβετ, ένα λουλούδι, ειδικά για τα γενέθλιά της.

According to an article published in the Montreal Gazette in 1976, Prince Philip always used to put a flower on the Queen's birthday breakfast tray. Amazing that even on her 50th questions over whether or not she'd abdicate were raised. The answer remains the same - no. pic.twitter.com/hDuzAtNDr3