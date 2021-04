Σύζυγος πρέσβη χαστουκίζει υπάλληλο σε μαγαζί γιατί την κατηγόρησε ότι έκλεβε ρούχα

Η σύζυγος του βέλγου πρεσβευτή στη Νότια Κορέα συνελήφθη στο βίντεο κλειστού κυκλώματος να χαστουκίζει στο πρόσωπο υπάλληλο καταστήματος επειδή την κατηγόρησε ότι έκλεψε ρούχα.

Η αστυνομία της χώρας αναζητεί τώρα την Xiang Xueqiu, σύζυγο του βέλγου πρέσβη Peter Lescouhier, για ανάκριση για το περιστατικό, μετά τη μήνυση που κατέθεσε η υπάλληλος του μαγαζιού.

Το χαστούκι της 9ης Απριλίου πιάστηκε στις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και το βίντεο ανέβηκε στα κοινωνικά μέσα, με πολλούς χρήστες να ζητούν την απολογία της βελγικής πρεσβείας.



Οι κάμερες έπιασαν μια πελάτισσα με μάσκα, που αναγνώρισαν αργότερα οι Αρχές ως την Xiang, να δοκιμάζει ρούχα και να βγαίνει από το μαγαζί. Μια υπάλληλος την ακολούθησε, καθώς υποπτεύθηκε πως είχε βάλει ένα ρούχο στην τσάντα της χωρίς να το πληρώσει.

Η Xiang κυνηγά κατόπιν την υπάλληλο πίσω στο μαγαζί και της ζητά αγριεμένη τον λόγο. Μια δεύτερη υπάλληλος μπαίνει να τις χωρίσει και τρώει τη σφαλιάρα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η αστυνομία δεν μπόρεσε να της μιλήσει, καθώς η Xiang μεταφέρθηκε για άγνωστο λόγο στο νοσοκομείο.

Το θέμα κατέληξε σε διπλωματικό επεισόδιο: Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι κάλεσε τον βέλγο πρέσβη να συνεργαστεί για να εξιχνιαστεί η υπόθεση.

