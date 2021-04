Ερντογάν: Ο Τσαβούσογλου έβαλε τον Δένδια στη θέση του

Ο Τσαβούσογλου έβαλε τον Δένδια στη θέση του. Ήταν το πρώτο σχόλιο που έκανε ο πρόεδρος της Τουρκίας μετά την χθεσινή συνάντηση στην Άγκυρα μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας και την ένταση που υπήρξε μεταξύ τους on camera.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου έβαλε τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Δένδια στη θέση του στη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Δεν μπορούσε κανείς να περιμένει από τον Τσαβούσογλου να παραμείνει σιωπηλός», πρόσθεσε, όπως μεταδίδει η Daily Sabah.

LIVE — President Erdoğan: Our Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu put Greek Foreign Minister Nikos Dendias in his place during Thursday’s press conferencehttps://t.co/KsuHC1VjAU pic.twitter.com/8AuXxoOc24

— DAILY SABAH (@DailySabah) April 16, 2021