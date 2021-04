Αίγυπτος: Εκτροχιασμός τρένου με 15 τραυματίες

Δεκαπέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σε εκτροχιασμό τρένου που σημειώθηκε χθες, Τετάρτη, το βράδυ στην περιοχή Σαρκέια στο Δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο.

Το τρένο κατευθυνόταν από το Κάιρο στην Μανσούρα.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου ανέφερε ότι 33 ασθενοφόρα μετέβησαν επιτόπου για να μεταφέρουν τους τραυματίες στα κοντινότερα νοσοκομεία, με τους περισσότερους να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες και να επιστρέφουν στα σπίτια τους.



Η κυκλοφορία επανήλθε στο κανονικό της ρυθμό, αφού με τη βοήθεια γερανού απομακρύνθηκαν τα εκτροχιασμένα βαγόνια.

Οι δικαστικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του εκτροχιασμού του τρένου.

Στις 26 Μαρτίου, μία σύγκρουση δύο τρένων στην περιοχή της πόλης Σοχάγκ στην 'Ανω Αίγυπτο οδήγησε στο θάνατο 20 ανθρώπους, ενώ τραυματίσθηκαν άλλα 165 άτομα.

Σύμφωνα με τον αιγυπτιακό Τύπο, ο Πρωθυπουργός της χώρας Μουστάφα Μαντμπούλι δεσμεύτηκε ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση θα συνεχίσει την πραγματοποίηση έργων για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας.

