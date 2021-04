ΗΠΑ: Συνελήφθη η αστυνομικός που μπέρδεψε το όπλο με τέιζερ και σκότωσε 20χρονο

Η αστυνομικός, που πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο Αφροαμερικανό Ντόντε Ράιτ κοντά στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, συνελήφθη και θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, έγινε σήμερα γνωστό από το Γραφείο Εγκληματικών Υποθέσεων της Μινεσότας, το οποίο επιβλέπει την έρευνα.

«Η Κιμ Πότερ τέθηκε υπό κράτηση γύρω στις 11:30» τοπική ώρα και θα «μεταφερθεί στη φυλακή της κομητείας Χένεπιν, εν όψει της δίωξής της για ανθρωποκτονία εξ αμελείας […] αργότερα, εντός της ημέρας», διευκρινίζεται σε δελτίο Tύπου.

Η 48χρονη αστυνομικός άνοιξε πυρ την Κυριακή στο Μπρούκλιν Σέντερ εναντίον του Ντόντε Ράιτ. Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο (προσοχή, σκληρές εικόνες) που ήλθε στο φως της δημοσιότητας, αλλά και όπως υποστήριξε και η ίδια, μπέρδεψε το υπηρεσιακό όπλο της με το τέιζερ:

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσουν επεισοδιακές διαδηλώσεις, που διαρκούν ήδη τρεις νύχτες.

