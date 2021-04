ΥΠΕΞ: Πλήρης στήριξη της Ελλάδας στον Βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας

Οι αρχές της Ιορδανίας εισέβαλαν στο παλάτι του πρώην πρίγκιπα του βασιλείου το Σάββατο και συνέλαβαν δύο ανώτερους βοηθούς αφού οι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανακάλυψαν στοιχεία για απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του βασιλιά.







Την πλήρη στήριξή της στο Βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας εκφράζει η Ελλάδα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter. «Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη στήριξή της στο Βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας», σημειώνει. «Η Ιορδανία είναι ένας πυλώνας σταθερότητας και μετριοπάθειας σε μια ταραχώδη περιοχή και ισχυρός συνεργάτης της Ελλάδας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών. «Προσβλέπουμε σε συνέχιση τη στενή μας συνεργασία με τους Ιορδανούς φίλους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας στην περιοχή».

Greece expresses its full support to @KingAbdullahII. #Jordan is a pillar of stability & moderation in a turbulent region,and a strong partner of Greece. We look forward to continuing our close cooperation w/our Jordanian friends to promote peace,security&prosperity in the region