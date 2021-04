ΗΠΑ: Συναγερμός στο Καπιτώλιο μετά από πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε στο Καπιτώλιο, στην Ουάσιγκτον, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμό στον εξωτερικό χώρο και τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ σε καθεστώς lockdown έχει τεθεί το Καπιτώλιο, τρεις μήνες μετά τα έκτροπα από ακροδεξιούς οπαδούς του Τραμπ στον «ναό της δημοκρατίας».

Live on @MSNBC:



Capitol Hill on lockdown due to external security threat - @PeteWilliamsNBC https://t.co/RdYLvfum24 pic.twitter.com/75QTXyYIQQ