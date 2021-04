Οι φόβοι των Αμερικανών ασιατικής καταγωγής στο εξώφυλλο του New Yorker

Οι φόβοι των Ασιατών και των Αμερικανών ασιατικής καταγωγής αποτυπώνονται εύγλωττα στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του περιοδικού New Yorker.

Το τεύχος κυκλοφορεί εν μέσω περιστατικών εγκλημάτων μίσους κατά Ασιατών αλλά και Αμερικανών ασιατικής καταγωγής στη χώρα καθώς στις 16 Μαρτίου, στην Ατλάντα, έξι Αμερικανίδες ασιατικής καταγωγής δολοφονήθηκαν μέσα σε ένα σπα.

