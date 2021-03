Κορονοϊός: Δοκιμαστικό mega-party 1300 ατόμων στην Ολλανδία ενόψει ανοίγματος

Σε ένα mega-party στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας συμμετείχαν τουλάχιστον 1.300 άτομα , στο πλαίσιο ενός τεστ για να δουν οι αρχές πώς θα ανοίξει ομαλά η χώρα μετά τον κορωνοϊό.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Ziggo Dome, που είναι ο μεγαλύτερος μουσικός χώρος στην πρωτεύουσα της Ολλανδίας, όπως αναφέρει η Guardian. Ο χώρος άνοιξε για τέσσερις ώρες το Σάββατο προκειμένου να παρευρεθεί κόσμος και να διασκεδάσει.

Οι παρευρισκόμενοι ήταν υποχρεωτικό να έχουν ένα αρνητικό τεστ Covid-19, το οποίο θα είχε γίνει 48 ώρες πριν την εκδήλωση. Ακόμη, ελέγχθηκε η θερμοκρασία τους κατά την είσοδό τους, ενώ αναμένεται να κάνουν ένα ακόμη τεστ κορονοϊού πέντε ημέρες μετά το πάρτι. Οι εικόνες που μοιράστηκε ο κόσμος από το δοκιμαστικό πάρτι θυμίζουν πολύ τις εποχές πριν την πανδημία του κορονοϊού.

Στο εσωτερικό του Ziggo Dome, τα άτομα μοιράστηκαν σε έξι ζώνες, με διαφορετικές οδηγίες για την κοινωνική απόσταση και τις μάσκες προσώπου.

Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα του πειράματος προκειμένου να κρίνει την ενδεχόμενη χαλάρωση του lockdown τους επόμενους μήνες.

Στην Ολλανδία έχουν ανοίξει ορισμένα καταστήματα και τα σχολεία. Όλα τα μπαρ και τα εστιατόρια παραμένουν κλειστά από τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9.00 το βράδυ μέχρι τις 4.30 το πρωί.

Visitors cheer during a musical performance in the Ziggo Dome in #Amsterdam, #Netherlands, as part of a trial investigating how large events can take place safely in #coronavirus times. epa / ANP / Koen Van Weel#2019nCoV #Covid19 #pandemic #epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/ULDp3Ctw69