Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το ισχυρό μήνυμα της ημέρας και το doodle της Google

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου, σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η πρώτη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των ΗΠΑ και υιοθετήθηκε δύο χρόνια αργότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή.

Η 8η Μαρτίου ορίστηκε το 1977 από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα της Γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη.

Η ιδέα για τον εορτασμό της προέκυψε κατά το πέρασμα στον 20ό αιώνα, το οποίο σηματοδοτήθηκε από την εκβιομηχάνιση, την πληθυσμιακή έκρηξη και τις ριζοσπαστικές ιδεολογίες. Το έναυσμα, όμως, είχε δοθεί αιώνες πριν, με τη Λυσιστράτη να πρωτοστατεί σε μια ιδιόμορφη «φεμινιστική» απεργία, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος των ανδρών.

Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής επανάστασης οι γυναίκες του Παρισιού ζητούσαν «ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα» στις Βερσαλίες. Η γιορτή ουσιαστικά αφορά στους αγώνες συνηθισμένων γυναικών, που με το θάρρος και την αποφασιστικότητα τους έγραψαν ιστορία.

Τους αγώνες του γυναικείου κινήματος και κατ' επέκταση την Παγκόσμια Ημέρας της Γυναίκας για το 2021, τιμάει με το σημερινό της doodle η Google.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Google το doodle που είναι ένα βίντεο, είναι αφιερωμένο στις πρώτες γυναίκες στην ιστορία που τάχθηκαν κόντρα στο κατεστημένο και άνοιξαν τον δρόμο στην εκπαίδευση, στα πολιτικά δικαιώματα, στην επιστήμη, στην τέχνη και σε πολλά άλλα πεδία.

Μέσα σε 41 δευτερόλεπτα η Google "σηκώνει το χέρι" σε όλες τις γυναίκες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.

