Νέα Ζηλανδία: Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,9 Ρίχτερ 178 χλμ. βορειανατολικά του Γκίσμπορν της Νέας Ζηλανδίας σημειώθηκε στις 13:27 GMT την Πέμπτη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) .

Ο σεισμός έχει εστιακό βάθος 10,0 χλμ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

We are assessing whether the M7.3 EAST OF THE NORTH ISLAND NEW ZEALAND earthquake at 2021-03-05 2:27 AM has created a tsunami that could affect New Zealand. We will provide an update as soon as the initial assessment has been completed.