Έριξε από τον γκρεμό την έγκυο γυναίκα του προκειμένου να εισπράξει την ασφάλεια ζωής της

Ο 40χρονος σύζυγός 32χρονης Τουρκάλας, η οποία ήταν 7 μηνών έγκυος, την έριξε από τον γκρεμό προκειμένου να εισπράξει την ασφάλεια ζωής της. Το ζευγάρι βρίσκονταν σε διακοπές και μόλις είχαν βγάλει μία selfie.



Σύμφωνα με τις Αρχές ο 40χρονος το έκανε προκειμένου να εισπράξει τα χρήματα από την ασφάλεια ζωής της.

Ένας 40χρονος Τούρκος, συνελήφθη τελικά τον περασμένο Νοέμβριο, περισσότερα από δύο χρόνια μετά τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ που έφεραν εχθές στο φως λεπτομέρειες από το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί εις βάρος του Χακάν Αϊσάλ, το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2018 στα Μούγλα της Τουρκίας, κοντά στην Κοιλάδα των Πεταλούδων όπου είχε πάει να παραθερίσει ο 40χρονος με την 32χρονη γυναίκα του. Η Σεμρά Αϊσάλ ήταν έγκυος επτά μηνών όταν έχασε τραγικά τη ζωή της, πέφτοντας από έναν γκρεμό στην περιοχή. Ο θάνατός της, όπως και εκείνος του αγέννητου μωρού της, ήταν ακαριαίος.

Όπως εξηγεί η Daily Mail, ο σύζυγος της Σεμρά ισχυρίζεται ότι η γυναίκα γλίστρησε και έπεσε από τον γκρεμό, και ότι ο ίδιος δεν είχε καμία σχέση με τον θάνατό της. Εκείνη την ημέρα το ζευγάρι είχε περάσει τρεις ώρες στο συγκεκριμένο σημείο, απολαμβάνοντας τη θέα και βγάζοντας φωτογραφίες. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, η πτώση συνέβη όταν η γυναίκα του του ζήτησε να της φέρει το κινητό, το οποίο η ίδια είχε βάλει στην τσάντα της αφού τράβηξε μερικές φωτογραφίες. Ενώ είχε γυρισμένη την πλάτη πηγαίνοντας προς την τσάντα, άκουσε την κραυγή της Σεμρά. «Όταν γύρισα να κοιτάξω, δεν ήταν εκεί. Δεν έσπρωξα εγώ τη γυναίκα μου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι εισαγγελικές αρχές παρουσιάζουν μια διαφορετική εκδοχή για το πώς εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα εκείνη την ημέρα. Η δική τους βερσιόν θέλει τον Αϊσάλ να σχεδίασε και να εκτέλεσε με παγερή ψυχραιμία τον φόνο της συζύγου του, με σκοπό να εισπράξει την αποζημίωση από το οικογενειακό ασφαλιστικό συμβόλαιο ζωής που είχε υπογράψει η γυναίκα λίγο καιρό πριν τον πρόωρο χαμό της.

Ειδικότερα, το κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο Δικαστήριο της Φετίγιε κάνε λόγο για προμελετημένο φόνο και επισημαίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 40χρονος σχεδίασε τη δολοφονία της συζύγου του κανονίζοντας προηγουμένως να υπογράψει ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο, το οποίο όριζε ότι σε περίπτωση δυστυχήματος θα ήταν ο μοναδικός δικαιούχος της αποζημίωσης ύψους περίπου 400.000 τουρκικών λιρών (46.000 ευρώ).

