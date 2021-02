Μητέρα και τα τρία παιδιά της βρέθηκαν γυμνοί στους ‑15 στο δάσος

Έγδυσε τα τρία παιδιά της και τα ανάγκασε να βγουν έξω στο χιόνι στους -15 βαθμούς Κελσίου. Και η ίδια η μητέρα είχε βγάλει όλα της τα ρούχα σε ένα δάσος κοντά στη Μόσχα, όπου εντοπίστηκε μαζί με τα παιδιά.

Την 33χρονη Νατάλια Βαζίνα και τα τρία παιδιά ηλικίας 10 ετών, 2 ετών και 11 μηνών είδε ένας άντρας που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του αργά το βράδυ. Όταν τους είδε, σήμανε συναγερμό.

Η γυναίκα φέρεται να είχε αποκτήσει τον τελευταίο καιρό πιο στενή σχέση με τη θρησκεία και ήταν δυστυχισμένη γιατί θεωρούσε πως «ζούσε στην αμαρτία» επειδή είχε σχέση με έναν παντρεμένο άντρα.

Τα τρία παιδιά υπέφεραν από σοβαρά κρυοπαγήματα και υποθερμία και θα είχαν πεθάνει από την έκθεση στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες εάν δεν είχαν σωθεί, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κρυοπαγήματα στην πλάτη και τα πόδια. Ο 2χρονος γιος της έπεσε σε κώμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση και η μητέρα κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η Βαζίνα διατηρούσε σχέση με γνωστό 43χρονο κοσμηματοπώλη, ο οποίος όμως είναι παντρεμένος με 4 παιδιά, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την αστυνομία. Η ίδια εργαζόταν για εκείνον και είναι ο πατέρας των δύο μικρότερων παιδιών της. Ο κοσμηματοπώλης φέρεται να είναι «σοκαρισμένος» από τα όσα έχουν συμβεί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άντρας δεν έχει χωρίσει τη σύζυγό του, ωστόσο πλήρωνε για ένα πολυτελές διαμέρισμα για τη Βαζίνα και τα τρία παιδιά της σε προάστιο της Μόσχας, κοντά στο σημείο όπου η οικογένεια βρέθηκε στο χιόνι.

Η νέα της σχέση με τη θρησκεία είχε ως αποτέλεσμα να διακόψει σχέσεις με τον εραστή της. Ο κοσμηματοπώλης φέρεται να είχε προσφερθεί να αναλάβει τα παιδιά, ακόμη και εκείνο από προηγούμενο γάμο της.

