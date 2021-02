Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων: Ξεκίνησε η αξιολόγηση του εμβολίου της CureVac

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/2) ότι η συνεχής αξιολόγηση του εμβολίου της CureVac κατά της Covid-19 - το πρώτο βήμα της διαδικασίας για την επίσημη κατάθεση αίτησης έγκρισης του σκευάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση - ξεκίνησε.

Η απόφαση βασίζεται στα προκαταρκτικά αποτελέσματα εργαστηριακών μελετών (μη κλινικά δεδομένα) και προκαταρκτικών κλινικών δοκιμών σε ενήλικες», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ευρωπαϊκού οργανισμού.

Η συνεχής αξιολόγηση θα πραγματοποιείται μέχρι να είναι διαθέσιμα επαρκή στοιχεία για την κατάθεση επίσημης αίτησης για άδεια κυκλοφορίας στην αγορά», διευκρινίζεται. Όπως εξηγεί ο EMA θα αξιολογήσει τα δεδομένα άλλων κλινικών δοκιμών «μόλις αυτά είναι διαθέσιμα».

Επισημαίνεται πως ο Οργανισμός αντιμετωπίζει μεγάλες πιέσεις για να αδειοδοτήσει εμβόλια κατά της Covid-19 το συντομότερο δυνατόν, την ώρα που οι 27 χώρες της Ένωσης αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις και δυσκολίες τροφοδοσίας για τα τρία πρώτα εμβόλια - των Pfizer/BioNTech, Moderna και AstraZeneca/Oxford - που έχουν εγκριθεί από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή.

Σημειώνεται, δε, πως το εμβόλιο που αναπτύχθηκε από την γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας CureVac και το οποίο θα παραχθεί από την φαρμακοβιομηχανία Bayer, βασίζεται στην τεχνολογία του mRNA, ενώ βρίσκεται στην Φάση ΙΙΙ των κλινικών δοκιμών.

Ο καθηγητής του Ινστιτούτου Τροπικής Ιατρικής του Τούμπινγκεν Πέτερ Κρέμσνερ, ο οποίος εποπτεύει τις κλινικές δοκιμές, δήλωσε στην γερμανική τηλεόραση ότι, «αν όλα πάνε καλά», η αίτηση προς τον EMA μπορεί να γίνει το Απρίλιο

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή από την πλευρά της επιφυλάχθηκε για το χρονοδιάγραμμα, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία διευκολύνεται από την συνεχή αξιολόγηση.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι δύο ακόμη εμβόλια βρίσκονται σε διαδικασία «συνεχούς αξιολόγησης» από τον EMA, τα εμβόλια των αμερικανικών Johnson & Johnson και Novavax.

