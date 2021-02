Ακρωτηρίασαν δάχτυλα ηλικιωμένης λόγω επιπλοκών του κορονοϊού

Ο κορονοϊός έπληξε τα αιμοφόρα αγγεία μιας 86χρονης από την Ιταλία, με αποτέλεσμα να διαγνωστεί με ξηρή γάγγραινα.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται μια τέτοια επιπλοκή εξαιτίας του κορονοϊού, καθώς έχουν σημειωθεί και άλλα περιστατικά όπου ασθενείς έχουν υποφέρει από επικίνδυνους θρόμβους, λόγω σοβαρής βλάβης στα αιμοφόρα αγγεία.

Τρία από τα δάχτυλα δάχτυλα του δεξιού χεριού της γυναίκας είχαν γίνει μαύρα, όπως φαίνεται και σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε σε επιστημονικό περιοδικό, σύμφωνα με την Daily Mail

Αν και οι ειδικοί δεν είναι ακόμα σίγουροι σχετικά με το πώς ακριβώς προκαλούνται αυτοί οι θρόμβοι, η επικρατέστερη θεωρία λέει ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας αντίδρασης του ανοσοποιητικού συστήματος, ονόματι «καταιγίδα κυτοκίνης», κατά την οποία το σώμα επιτίθεται σε υγιή ιστό.

Σε κάποιες περιπτώσεις η ανοσοαπόκριση αυτή μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη, με αποτέλεσμα να βλάψει υγιείς ιστούς.

Εάν επηρεαστούν τα αιμοφόρα αγγεία, μπορεί να προκληθεί μείωση της αρτηριακής πίεσης, γεγονός που αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα σχηματισμού θρόμβων στο αίμα.

Covid-infected woman needs three fingers amputated after disease turned them BLACK https://t.co/kk4mEkuCoj