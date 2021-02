Σκότωσε τον κλέφτη του αυτοκινήτου του και δεν θα περάσει από δίκη

Προσπάθησε να με πατήσει, είπε στους αστυνομικούς ο ιδιοκτήτης που είδε έναν κλέφτη να φεύγει με το αμάξι του από πλυντήριο αυτοκινήτων και τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Ο κλέφτης σκοτώθηκε όταν το πολυτελές SUV τράκαρε μετά τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας του Μαϊάμι.

Παρά το γεγονός ότι το βίντεο δεν δικαίωσε τις δηλώσεις του, ο επιχειρηματίας από τη Φλόριντα απαλλάχτηκε προσφάτως από τις κατηγορίες με βάση τον αμφιλεγόμενο νόμο της πολιτείας «Stand Your Ground.

Το μοιραίο περιστατικό έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2018, όταν ο Stephen Allen Lott πυροβόλησε δύο φορές τον Jose Antonio Reyes Bermudez, τον άντρα που μπήκε στο πολυτελές τζιπ του προσπαθώντας να το κλέψει μπροστά στα μάτια του.

Το βίντεο ωστόσο, που είχε εξασφαλίσει η εφημερίδα Miami Herald, δείχνει τον κλέφτη να προσπαθεί να διαφύγει με το κλεμμένο όχημα και όχι να αποπειράται να πατήσει τον ιδιοκτήτη.

Οι δύο σφαίρες που έριξε ο 50χρονος ιδιοκτήτης πέρασαν την πόρτα του Mercedes-Benz G Class και τραυμάτισαν θανάσιμα τον 58χρονο Bermudez. Η μία από αυτές τον βρήκε στο κεφάλι.

Ο εισαγγελέας απάλλαξε ωστόσο τον Lott από κάθε κατηγορία, με βάση τον νόμο Stand Your Ground.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας του Μαϊάμι, ο Lott «είχε κάθε νόμιμο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει φονική βία για να προστατεύσει τον εαυτό του από θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη όσο ο Reyes Bermudez εκτελούσε και προσπαθούσε να ξεφύγει από ένα βίαιο κακούργημα».

Ο εισαγγελέας δήλωσε πως ο Lott φώναξε στον δράστη να σταματήσει…

