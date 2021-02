Μια καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης διατηρούσε ερωτικό δεσμό για δύο χρόνια με μια μαθήτριά της

Μια καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης από τη Φλόριντα διατηρούσε ερωτικό δεσμό για δύο χρόνια με μια μαθήτριά της.



Οι συνευρέσεις τους λάμβαναν μάλιστα χώρα ακόμα και μέσα στη σχολική αίθουσα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του τοπικού γραφείου σερίφη.



Η 35χρονη εκπαιδευτικός Hayley Morgan Hallmark συνελήφθη την Παρασκευή για την αποπλάνηση της μαθήτριας, που είναι σήμερα 17 ετών.



Το θύμα δήλωσε στην αστυνομία ότι ήταν 14 ετών όταν άρχισε να λαμβάνει μηνύματα με ερωτικό περιεχόμενο από τη δασκάλα της τον Αύγουστο του 2017.



Έναν χρόνο αργότερα, στα 15 της εκείνη, άρχισαν να ανταλλάσουν γυμνές φωτογραφίες και τα μηνύματά τους έγιναν ακόμα πιο αποκαλυπτικά.



Η μαθήτρια δήλωσε πως λίγο μετά άρχισαν να κάνουν σεξ. «Η έφηβη εξήγησε πως η κατηγορούμενη και εκείνη έκαναν σεξουαλικές πράξεις μέσα στην τάξη, γυρνώντας τις κάμερες της αίθουσας και ακουμπώντας στην πόρτα της τάξης, ώστε κανείς να μην μπορεί να μπει», γράφει η έκθεση της αστυνομίας.



Σεξ έκαναν και στο σπίτι της καθηγήτριας. Το κινητό της μικρής είχε όλες τις αποδείξεις για την «ανάρμοστη σχέση», η οποία πήρε τέλος τον Αύγουστο του 2020.



Η Hallmark παραμένει προφυλακισμένη, με την εγγύηση να έχει οριστεί στα 20.000 δολάρια…

Victim was only 15: Ruckel Middle School Florida teacher has sex w/ female student over two years https://t.co/0XnE6fcPRx #Hayley Morgan Hallmark #Hayley Hallmark #sexual predator pic.twitter.com/wzXIJOtM9y