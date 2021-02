Έκοψε και μαγείρεψε τα γεννητικά όργανα του συντρόφου της

Ανατριχιαστικά είναι τα όσα αποκαλύφθηκαν γύρω από την υπόθεση δολοφονίας ενός νεαρού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η 30χρονη σύντροφος του φέρεται να έκοψε τα γεννητικά του όργανα και να τα μαγείρεψε, όταν έμαθε ότι πρόκειται να παντρευτεί άλλη.

Η 30χρονη από το Μαρόκο, όπως αναφέρει η «Μirror», είχε σχέση με το θύμα για επτά χρόνια και χώρισαν όταν εκείνος της αποκάλυψε ξαφνικά ότι σχεδίαζε να παντρευτεί κάποια άλλη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η «Μirror», η γυναίκα φέρεται να έκοψε τα γεννητικά όργανα του άντρα της και να τα μαγείρεψε σε παραδοσιακό αραβικό πιάτο γνωστό ως «Machboos».

Όμως, οι σοκαριστικές λεπτομέρειες του εγκλήματος δεν τελειώνουν εδώ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 30χρονη φέρεται να τάισε την υπόλοιπη σορό του άτυχου άνδρα στα σκυλιά. Μάλιστα όταν ο αδερφός του θύματος πήγε στο σπίτι του ζευγαριού αναζητώντάς τον, βρήκε μόνο ένα δόντι του στο… μπλέντερ.

Η 30χρονη φέρεται να έχει ομολογήσει το φρικτό έγκλημα και όπως είπε, θόλωσε όταν έμαθε για τον επερχομένο γάμο και σκότωσε τον κατά 10 χρόνια μικρότερο σύντροφό της.

