Απίστευτες εικόνες σε κηδεία Ραβίνου - Χιλιάδες υπερορθόδοξοι Εβραίοι χωρίς κανένα μέτρο

Την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει ακάθεκτο τους εμβολιασμούς των πολιτών του, την ώρα που παρά τους εμβολιασμούς η χώρα μπαίνει και σε νέο λοκντάουν με τις μολύνσεις να αυξάνονται, κάποιοι υπεροθρόδοξοι Εβραίοι πήγαν στην κηδεία ενός Ραβίνου κατά χιλιάδες και χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης.

Το περιστατικό συνέβη στην Ιερουσαλήμ και όπως θα δείτε στα πλάνα αλλά και στις φωτογραφίες το πλήθος ντυμένο με την φορεσιά των υπερορθόδοξων, στα μαύρα, με μαύρο καπέλο. Έχει ξεχυθεί στους δρόμους ο ένας δίπλα στον άλλον και θρηνούν τον 99χρονο ραβίνο τους που έφυγε από τη ζωή.

Αν και βάσει των περιοριστικών μέτρων στο Ισραήλ επιτρέπονται μόνο 20 άτομα στις κηδείες, στη συγκεκριμένη κηδεία του ραβίνου Γιτζάκ Σάινερ, ο κόσμος που πήγε ήταν χιλιάδες και αυτό προκάλεσε μάλιστα και αντιδράσεις από τα κόμματα που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παρά τα περιοριστικά μέτρα, ο Ιανουάριος ήταν ο πιο θανατηφόρος μήνας στο Ισραήλ, με περισσότερους από 1.000 ανθρώπους να πεθαίνουν λόγω covid-19, από τους λίγο περισσότερους από 4.700 θανάτους που έχουν καταγραφεί συνολικά στη χώρα από την αρχή της επιδημίας. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου το Ισραήλ είχε καταγράψει 643.000 κρούσματα covid-19 και 4.786 θανάτους.

Israel's hospitals are at capacity, but thousands of mourners have flouted #COVID19 regulations by gathering for the funeral of a Rabbi.



Get more news from around the world: https://t.co/pSutgrC9E4 pic.twitter.com/j061q8F0E9