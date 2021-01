Φρίκη για δύο μικρά παιδιά που λιμοκτονούσαν: Η μητέρα τα τάιζε με αδέσποτα σκυλιά και κατσαρίδες

Δυο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών σώθηκαν από το σπίτι-κολαστήριο με την αδιανόητη βρομιά και τις κατσαρίδες στους τοίχους.

Η μητέρα τους τα ανάγκαζε να τρώνε αδέσποτα σκυλιά, σε μια σοκαριστική υπόθεση παιδικής κακοποίησης στην Ουκρανία.

Η παραμελημένη Masha και ο 2 ετών αδελφών της βρέθηκαν μέσα σε σωρούς από σκουπίδια και απομακρύνθηκαν από την οικία με τη βοήθεια της αστυνομίας.

Η μητέρα τους, η 30χρονη Lilia Granenko, τα τάιζε με αδέσποτα σκυλιά που έβρισκε στην περιοχή. Τα παιδιά ήταν πολύ αδύνατα και λιμοκτονούσαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχαν βγει ποτέ έξω από το σπίτι. Ήταν κλειδωμένα μέσα με τη μαμά και τη γιαγιά τους.

Οι δύο γυναίκες μάζευαν σκουπίδια και τα έφερναν στο σπίτι, μετατρέποντάς το σε χωματερή. Η τουαλέτα ήταν χαλασμένη και το νερό είχε κοπεί στην οικία εξαιτίας απλήρωτων λογαριασμών.

Η μητέρα συνελήφθη έπειτα από παράπονα των γειτόνων για τις άθλιες συνθήκες μέσα στις οποίες μεγάλωναν τα παιδιά.



Έχει πέντε παιδιά από διαφορετικούς άντρες και για τα άλλα τρία έχει χάσει την επιμέλεια, το ένα ζει με τον μπαμπά του και τα άλλα δύο σε ορφανοτροφείο.

