Του φώναξε ο πατέρας του και σκότωσε όλη την οικογένεια. Τραγωδία από τα χέρια 17χρονου

Το απίστευτο έγκλημα έχει σοκάρει τους κατοίκους της περιοχής και τις αστυνομικές αρχές.



Ένα αποτρόπαιο έγκλημα έχει συγκλονίσει την Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου 5 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα αγέννητο μωρό, έχασαν τη ζωή τους από το πυροβόλο όπλο ενός 17χρονου.



Το μακελειό συνέβη όταν ο πατέρας του εφήβου φώναξε στο παιδί του επειδή εκείνο έφυγε από το σπίτι χωρίς να πάρει την άδεια των γονιών του. Το αγόρι έγινε έξαλλο και άνοιξε πυρ μέσα στην οικία της οικογένειας.



«Τους πυροβόλησε!», ούρλιαξε η αδερφή του 17χρονου όταν τηλεφώνησε έντρομη την αστυνομία, σύμφωνα με τη New York Post.



Νεκροί είναι η 42χρονη μητέρα, Kezzie Childs, ο συνομήλικός της πατέρας, Raymond Childs Jr, ο 18χρονος γιος τους, Elijah Childs, η 13χρονη κόρη τους, Rita Childs, η 19χρονη Kiara Hawkins και το αγέννητο παιδί της.



Ο δράστης, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί από τις Αρχές, εξαιτίας της ηλικίας του, συνελήφθη χθες Δευτέρα (25/01).



Ο μικρότερος αδερφός του τραυματίστηκε από τα πυρά, αλλά επέζησε. Όπως κατέθεσε στις Αρχές, ο αδελφός του έγινε έξαλλος επειδή τον επέπληξε ο πατέρας τους, πήρε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί εναντίον όλων. Ο ίδιος κατάφερε να τρέξει έξω από το σπίτι και ο δράστης τον κυνηγούσε για να τον σκοτώσει!



Οι γείτονες δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που εκτυλίχθηκε δίπλα τους και κάνουν λόγο για μιαν αγαπητή σε όλους οικογένεια.

Yesterday, we promised swift justice for this heinous act. Today, we delivered on that promise. https://t.co/dvlY82JNF2