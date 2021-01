Ιράκ: H σοκαριστική στιγμή της επίθεσης αυτοκτονίας στη Βαγδάτη με 20 νεκρούς και 40 τραυματίες

Αυτόπτης μάρτυρας έχει καταγράψει τη στιγμή της μιας από τις δύο επιθέσεις αυτοκτονίας στην Βαγδάτη.



Σύμφωνα με τον πρώτο μέχρι στιγμής απολογισμό 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 40 τραυματίστηκαν από μια «σπάνια», όπως την χαρακτηρίζει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, διπλή επίθεση αυτοκτονίας.



Το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράκ ανακοίνωσε η πρώτη επίθεση με βομβιστή αυτοκτονίας έγινε όταν ο δράστης μπήκε σε μια αγορά και υποστήριξε ότι ήταν ασθενής προκειμένου να συγκεντρωθεί περισσότερος κόσμος και να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων.



Κατά την ίδια πηγή και όπως φαίνεται στο βίντεο του αυτόπτη μάρτυρα ο δεύτερος βομβιστής αυτοκτονίας ενεργοποίησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος την ώρα που περαστικοί είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τους νεκρούς και τους τραυματίες.



Δείτε το βίντεο – ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Watch: A video shows the moment an explosion rocked a #Baghdad market leaving at least 13 people dead and more than 30 injured, according to security sources. https://t.co/FPp95vQSny pic.twitter.com/FGBdNkvK1S