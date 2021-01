Τζο Μπάιντεν: Το πρώτο tweet του νέου Προέδρου των ΗΠΑ

Το πρώτο tweet του νέου Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, στον επίσημο λογαριασμό που το twitter δημιούργησε για τον 46ο Προέδρο των ΗΠΑ.

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο όταν πρέπει να αντιμετωπίσουμε κρίσεις σαν κι αυτή. Γι’ αυτό σήμερα πηγαίνω στο Οβάλ Γραφείο για να αρχίσω κατευθείαν την δουλειά και να δράσω γενναία για να ανακουφιστούν οι αμερικανικές οικογένειες.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.