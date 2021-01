Η ορκωμοσία Τζο Μπάιντεν του 46ου Πρόεδρου των ΗΠΑ LIVE

Η Αμερική σε λίγο ώρα ορκίζει τον 46ο Πρόεδρο στην ιστορία της. Τον Τζο Μπάιντεν.

Θα είναι επίσης η πρώτη φορά εδώ και 30 χρόνια που η τελετή θα γίνει με λιακάδα κιαι με ιδιαίτερες συνθήκες λόγω κορονοιού

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε νωρίς το πρωί από τον Λευκό Οίκο αφήνοντας ένα σημείωμα στον νέο Πρόεδρο το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό τι αναφέρει. Έφυγε λέγοντας ότι θα επιστρέψει με κάποιο τρόπο.

Προσγειώθηκε ο Τραμπ στην Φλόριντα

Δείτε την άφιξη του νέου προέδρου των ΗΠΑ

Joe Biden and Kamala Harris arrive at the U.S. Capitol for their inauguration.#InaugurationDay pic.twitter.com/o3g6ZHlKxL — The Recount (@therecount) January 20, 2021





Έφτασαν Μπάιντεν και Χάρις στο Καπιτώλιο

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντιπρόεδρός Κάμαλα Χάρις έφτασαν στο Καπιτώλιο, όπου σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η τελετή της ορκωμοσίας τους.

Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε αφιχθεί στο Καπιτώλιο και ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο οποίος θα παραστεί στην τελετή, σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος βρίσκεται εν πτήσει για τη Φλόριντα.

Εκκενώθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο μετά από απειλή για βόμβα

Αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν επισήμους κατευθύνονται στο Καπιτώλιο #Inauguration2021 pic.twitter.com/aaIUklqe9K — Lena Argiri (@lenaargiri) January 20, 2021

Έφτασαν και ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα

Barack and Michelle Obama arrive at the U.S. Capitol for Joe Biden's inauguration. pic.twitter.com/8v9JbL3UAr — The Recount (@therecount) January 20, 2021

Έφτασε η Χίλαρι Κλίντον στο Καπιτώλιο

Hillary Clinton arrives at the U.S. Capitol for Joe Biden's inauguration. pic.twitter.com/sFI6JqDXW1 — The Recount (@therecount) January 20, 2021





Είναι μια νέα ημέρα για την Αμερική έγραψε ο Μπάιντεν

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί από την εξουσία. Για τελευταία φορά με το ελικόπτερο Marine Οne το οποίο τον μετέφερε στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον.

Εκεί θα στηθεί μια μίνι φιέστα για το τέλος της προεδρίας του, στην οποία ωστόσο, πολλά στελέχη των ρεπουμπλικανών αναμένεται να μην παραστούν και ακολούθως θα παραστεί για τελευταία φορά στο Air Force One που θα τον μεταφέρει στη Φλόριντα, στο θέρετρό του Μαρ α Λάγκο, όπου θα παραμείνει για την επόμενο διάστημα.

Έφυγε με Σινάτρα

Λεπτομέρεια: Την ώρα που απογειωνόταν το Air Force One από την βάση Άντριους τα μεγάφωνα έπαιζαν Σινάτρα και το My Way.

Μήνυμα στον διάδοχό του άφησε ο Τραμπ στο Οβάλ γραφείο

Όπως μετέδωσε το CNN ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε σημείωμα στο Οβάλ Γραφείο για το νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν προκαλεί... ανακούφιση στη Γερμανία!

Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Στάινμάιερ εξέφρασε την «μεγάλη του ανακούφιση» λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ, δίνοντας την διαβεβαίωση ότι το συναίσθημα αυτό συμμερίζονται «πολλοί άνθρωποι» στην Γερμανία.

«Μας χαροποιεί το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ως απαραίτητος εταίρος θα βρίσκονται στο μέλλον και πάλι στο πλευρό μας σε πολλά ζητήματα: στον κοινό και αλληλέγγυο αγώνα κατά της Covid-19, της παγκόσμιας προστασίας του Κλίματος, στα θέματα ασφαλείας», λέει ο πρόεδρος της Γερμανίας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, δίνοντας την διαβεβαίωση ότι στο μέλλον «η διάσταση απόψεων δεν θα μας χωρίζει αλλά θα μας κάνει να αναζητούμε κοινές λύσεις με ακόμη πιο εντατικό τρόπο».

«Οποια και αν είναι η χαρά σήμερα, δεν πρέπει να ξεχάσουμε: ο λαϊκισμός γοήτευσε και την ισχυρότερη δημοκρατία του κόσμου», προειδοποιεί ο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμάιερ.

«Εχουμε χρέος να αντισταθούμε κατά της πόλωσης, να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε την δημόσια σφαίρα των δημοκρατιών μας», λέει επιμένοντας στην ανάγκη η πολιτική «να βασίζεται στην λογική και τα γεγονότα».

Οι συνήθως στενές αμερικανογερμανικές σχέσεις δοκιμάσθηκαν σκληρά κατά την τετραετία Τραμπ, ο οποίος δεν έχανε ευκαιρία να επιτεθεί κατά της Γερμανίας για θέματα οικονομικής και εμπορικής πολιτικής, αλλά και για την μικρή συνεισφορά της στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Η σχέση του απερχόμενου προέδρου με την καγκελάριο Αγγελα Μέρκελ ήταν κακή και ο Τραμπ δεν επισκέφθηκε ποτέ την Γερμανία κατά τα τέσσερα χρόνια της θητείας του.

"Μήνυμα" Μπάιντεν στη Ρωσία

Ο Τζο Μπάιντεν θα επιδιώξει μία παράταση της συμφωνίας για τον έλεγχο των εξοπλισμών New START με τη Ρωσία, ενώ θα πρέπει να αποφασίσει για τη χρονική διάρκεια της παράτασης που θα επιδιώξει, όπως δήλωσε χθες ο υποψήφιος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

«Θα επιδιώξουμε την παράτασή της», δήλωσε ο Μπλίνκεν προς τα μέλη του Κογκρέσου. «Θα πρέπει ως πρόεδρος [ο Μπάιντεν] να αποφασίσει σχετικά με τη χρονική διάρκεια της παράτασης που θα επιδιώξει» πρόσθεσε ο Μπλίνκεν.

Ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Μπάιντεν να επιδιώξει μία παράταση της συμφωνίας που θα είναι μικρότερη, από το μέγιστο διάστημα παράτασης των πέντε ετών που προβλέπεται από την ίδια συμφωνία, η εφαρμογή της οποίας, λήγει την 5η Φεβρουαρίου.

Ρωσία: Καλοδεχούμενη η παράταση

Μετά απ' αυτό, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι παραμένει δεσμευμένο στην παράταση της ισχύος της συμφωνίας που έχει συνάψει με τις ΗΠΑ για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων, τη New START, και θα καλωσορίσει τις προσπάθειες στις οποίες έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν για την επίτευξη συμφωνίας.

Η συμφωνία New START, η οποία υπεγράφη το 2010 και ισχύει ως τον Φεβρουάριο, περιορίζει τον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών, των πυραύλων και των βομβαρδιστικών που μπορούν να αναπτύξουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία.

“Η Ρωσία και ο πρόεδρός της τάσσονται υπέρ της διατήρησης της συμφωνίας”, δήλωσε σήμερα ο Ντμίτρι Πεσκόφ εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. “Αν οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας πραγματικά επιδείξουν πολιτική θέληση για τη διατήρηση της συμφωνίας με την παράτασή της, αυτό θα είναι καλοδεχούμενο”, πρόσθεσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ζητήσει πέρυσι από την Ουάσινγκτον να παρατείνει τη New START κατά ένα χρόνο χωρίς όρους.

Γιατί ο Τζο Μπάιντεν πήγε στην εκκλησία

Ο Τζο Μπάιντεν είναι ο δεύτερος Καθολικός Πρόεδρος των ΗΠΑ. Συνήθως οι νεοεκλεγέντες Πρόεδροι πριν την ορκωμοσία τους πηγαίνουν στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, μια μικρή εκκλησία στην πλατεία Λαφαγιέτ η οποία αποκαλείται η εκκλησία των Προέδρων.

Από το 1933 επτά Πρόεδροι παρακολούθησαν την λειτουργία λίγο πριν την ορκωμοσία του.

Ο Φραγκλίνος Ρούσβελτ, ο Χάρι Τρούμαν, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, οι δυο Μπους, ο Ομπάμα και ο Τραμπ.

Η Ευρώπη περιμένει τον Τζο Μπάιντεν

Η Ευρώπη έχει «έναν φίλο» στον Λευκό Οίκο και προτείνει στον νέο αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν «να οικοδομήσουμε μαζί ένα νέο ιδρυτικό σύμφωνο» για τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν νωρίτερα οι πρόεδροι των ευρωπαϊκών θεσμών.

«Θα ήθελα να απευθύνω επίσημα σήμερα, αυτή την ημέρα που αναλαμβάνει καθήκοντα ο Τζο Μπάιντεν, μια έκκληση για να οικοδομήσουμε μαζί ένα νέο ιδρυτικό σύμφωνο για μια πιο ισχυρή Ευρώπη, για πιο ισχυρές Ηνωμένες Πολιτείες και για έναν καλύτερο κόσμο», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ μιλώντας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Σήμερα είναι κάτι περισσότερο από μια μετάβαση. Σήμερα είναι μια ευκαιρία για να ανανεώσουμε τη διατλαντική σχέση μας, η οποία υπέφερε πολύ τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Στα χρόνια αυτά, ο κόσμος έγινε πιο περίπλοκος, λιγότερο σταθερός και λιγότερο προβλέψιμος», δήλωσε ο Μισέλ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να εργασθούν πάνω σε πέντε προτεραιότητες -- την προώθηση της πολυμερούς συνεργασίας, την καταπολέμηση της Covid-19, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την οικονομική ανάκαμψη με ψηφιακό μετασχηματισμό και τις από κοινού προσπάθειες για την ασφάλεια και την ειρήνη.

Η Ευρώπη «έχει έναν φίλο στον Λευκό Οίκο» έπειτα από τέσσερα χρόνια προεδρίας Τραμπ, υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.





Marine One landing to bring President Trump to Andrews Air Force Base for today’s farewell ceremony #Trump #Andrews #January20th #USAF pic.twitter.com/HQIht8QSar — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) January 20, 2021

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ αναχώρησαν με μισή ώρα καθυστέρηση από τον Λευκό Οίκο.

Η τελευταία πτήση έγινε με το προεδρικό ελικόπτερο στην Βάση Άντριους.

Εκεί τον περίμεναν οπαδοί του οι οποίοι τους φώναζαν «σε αγαπαμε».

Η ομιλία του διακόπηκε κάποια στιγμή από την συγκίνηση που αισθάνθηκε.

Στο πλήθος ήταν όλα τα παιδιά του.

Έκλεισε την ομιλία του με κάτι που ακούστηκε σαν απειλή: «Θα επιστρέψω με κάποιον τρόπο», είπε και αποθεώθηκε ξανά.

NOW: Donald Trump leaves the White House on his last day as president. He’s skipping Joe Biden’s inauguration later this afternoon. pic.twitter.com/QO1apVcISR — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) January 20, 2021

Δάκρυσε ο Τραμπ

Ήταν τιμή μου να είμαι ο Πρόεδρός σας είπε και ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια του.

Η ομιλία Τραμπ

Κι εγώ σας αγαπάω είπε ο Τραμπ ξεκινώντας την ομιλία του. έκαναν όλοι φανταστική δουλειά, είπε για τους συνεργάτες τους. Κάναμε πολλά και η Πρώτη Κυρία ήταν μια γυναίκα με χάρη και αξιοπρέπεια. Και της έδωσε τον λόγο.

Σας ευχαριστώ όλους και ο Θεός να ευλογεί αυτό το Έθνος είπε εκείνη.

Η εποχή Τραμπ τελειώνει και αρχίζει μια νέα με τον Τζο Μπάιντεν να παίρνει το τιμόνι της χώρας με την Κάμαλα Χάρις την πρώτη γυναίκα Αντιπρόεδρο στο πλευρό του.

Πριν την ορκωμοσία του νέου Προέδρου που θα γίνει σε συνθήκες πανδημίας

Ο Τραμπ θα είναι Πρόεδρος των ΗΠΑ μέχρι και ένα λεπτό πριν το ρολόϊ στην Ουάσινγκτον δείξει 12 το μεσημέρι. Αναχωρεί στις 08.00 από τον Λευκό Οίκο για την Φλόριντα (15:00 ώρα Ελλάδος).

Η ορκωμοσία είναι στις 19:00 ώρα Ελλάδος.

Μια νέα σελίδα γυρνάει στις ΗΠΑ

Ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί σήμερα στη Φλόριντα λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν ο οποίος πηγαίνει στον Λευκό Οίκο υποσχόμενος να ενώσει μια χώρα διχασμένη, ανήσυχη, κουρασμένη. Αν και τελικά ευχήθηκε καλή επιτυχία στον διάδοχό του μέσω ενός βίντεο, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος ποτέ δεν συνεχάρη τον Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές, κάτι που δεν έχει συμβεί εδώ και 150 χρόνια στις ΗΠΑ, και δεν θα παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας του.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Τζορτζ Ου. Μπους και ο Μπιλ Κλίντον θα βρεθούν στις πρώτες σειρές για να παρακολουθήσουν την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στις 12:00 το μεσημέρι (19:00 ώρα Ελλάδας) στην Ουάσινγκτον. Η ημέρα θα μείνει στην Ιστορία καθώς για πρώτη φορά μία γυναίκα θα αναλάβει αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Η 56χρονη Κάμαλα Χάρις θα γίνει και η πρώτη μαύρη, ινδικής καταγωγής που αναλαμβάνει τον θώκο. Έπειτα από μια θητεία που σημαδεύτηκε από σειρά σκανδάλων και δύο παραπομπές σε δίκη στη Γερουσία, ο Τραμπ εγκαταλείπει την προεδρία με τη δημοτικότητά του στο χαμηλότερο επίπεδο, αποκομμένος από ένα μέρος των Ρεπουμπλικάνων οι οποίοι σοκαρίστηκαν από τη βία στο Καπιτώλιο. Λίγο πριν αποχωρήσει από την προεδρία ο Τραμπ έδωσε χάρη σε 73 πρόσωπα, ανάμεσά τους ο πρώην σύμβουλός του Στιβ Μπάνον, ο οποίος κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε χρήματα που θα προορίζονταν για την ανέγερση ενός τείχους στα σύνορα ΗΠΑ- Μεξικού.

Έπειτα από μια σύντομη τελετή στη στρατιωτική βάση Άντριους, στα περίχωρα της Ουάσινγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος θα επιβιβαστεί για τελευταία φορά στο Air Force One για να μεταβεί στο Μαρ-α- Λάγκο στη Φλόριντα. Ο Μπάιντεν κάνει τη διαφορά .

Ο Μπάιντεν που αναλαμβάνει την προεδρία σε ηλικία 78 ετών κι έπειτα από μισό αιώνα στην πολιτική σκοπεύει ήδη από την πρώτη ημέρα να δείξει ότι διαφέρει από τον πρώην επιχειρηματία από τη Νέα Υόρκη. Σε μια συμβολική κίνηση ενότητας κάλεσε τον επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ να παραστεί σήμερα το πρωί στη λειτουργία στον καθεδρικό ναό Σεντ Μάθιου. Κλίμα, μετανάστευση, διπλωματία: ο Τζο Μπάιντεν θα υπογράψει λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του στο Οβάλ Γραφείο μια σειρά διαταγμάτων που θα ανατρέπουν τις πολιτικές του Τραμπ.

“Δεν έχουμε δευτερόλεπτο για χάσιμο για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις που __ ως έθνος”, έγραψε στο Twitter χθες Τρίτη το βράδυ ο Μπάιντεν. Αντί για πλήθος, σημαίες Η ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί σε ιδιαίτερο κλίμα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και εξαιτίας των πρόσφατων γεγονότων με την εισβολή στο Καπιτώλιο. Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από την τελετή είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Περίπου 25.000 μέλη της Εθνοφρουράς και χιλιάδες αστυνομικοί από όλη τη χώρα έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον. Ένδειξη της ανησυχίας που κυριαρχεί: δώδεκα μέλη της Εθνοφρουράς απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους έπειτα από έρευνα που διεξήχθη για τυχόν σχέσεις τους με εξτρεμιστικές οργανώσεις, ανακοίνωσε χθες το Πεντάγωνο. Αντί για το τεράστιο πλήθος που παραδοσιακά συγκεντρώνεται στο National Mall για να παρακολουθήσει τις ορκωμοσίες των Αμερικανών προέδρων, ο Τζο Μπάιντεν θα ορκιστεί μπροστά από περισσότερες από 190.000 σημαίες που τοποθετήθηκαν για να εκπροσωπούν τους απόντες πολίτες. Ψηλά κάγκελα, κάποια από τα οποία έχουν ενισχυθεί και με συρματόπλεγμα, προστατεύουν την “κόκκινη ζώνη” μεταξύ του λόφου του Καπιτωλίου και του Λευκού Οίκου.

Ο μελλοντικός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν δεσμεύθηκε να αντιστρέψει την πολιτική της μονομέρειας που ακολουθούσε τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια η χώρα, “αναβιώνοντας” τις συμμαχίες της. Στον τομέα της οικονομίας, η νέα υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν τάχθηκε υπέρ των δαπανών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα.

