Είχαν ανοσμία από τον κορονοϊο και δεν μπορούσαν να μυρίσουν ότι καιγόταν το σπίτι τους

Μια 10μελής οικογένεια στο Τέξας των ΗΠΑ είναι ζωντανή χάρη στην παρέμβαση της 20χρονης κόρης, που κατάφερε να τους βγάλει από το σπίτι ενώ αυτό καιγόταν.

Η μητέρα, ο πατέρας και η αδερφή της Bianca Rivera νοσούσαν από COVID-19 και ένα από τα συμπτώματα που είχαν ήταν η ανοσμία. Έτσι δεν μπόρεσαν να μυρίσουν τον καπνό που είχε τυλίξει το σπίτι τους.

Η 20χρονη ήταν η μόνη που δεν είχε νοσήσει. Άνοιξε την πόρτα του δωματίου της, είδε παντού καπνό και κατάφερε να τους βγάλει όλους εγκαίρως έξω από το φλεγόμενο κτίριο. Εκτός από τους ασθενείς έσωσε και άλλα τρία παιδιά και έναν ενήλικα από την 10μελή οικογένεια. Οι υπόλοιποι την ώρα της φωτιάς ήταν εκτός σπιτιού.

«Προστάτευσα την οικογένειά μου. Δεν με ένοιαζε αν θα τραυματιζόμουν, αρκεί να τους έβγαζα όλους έξω. Ήξερα ότι έπρεπε να τους ξυπνήσω. Προς το παρόν μένουμε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου» είπε η 20χρονη στο KWTX.

Οι γείτονες προσπαθούν να συγκεντρώσουν είδη πρώτης ανάγκης για την οικογένεια. «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ήρωα, έκανα ότι θα έκανε οποιοσδήποτε για την οικογένειά του» είπε η Bianca.

