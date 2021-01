Συναγερμός στο Φοίνιξ: Πολλοί τραυματίες σε επεισόδιο με πυροβολισμούς

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Φοίνιξ των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρική διασταύρωση με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετά άτομα. Έλαβε χώρα γύρω στις 5 το ξημέρωμα τοπική ώρα με αστυνομικούς και ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο.

Το αστυνομικό τμήμα Φοίνιξ διενεργεί έρευνα για το περιστατικό ενώ αρκετοί τραυματίες εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με αρμόδιους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Φοίνιξ.

Multiple people shot over night at 23rdAve&Northern according to @PHXFire @PhoenixPolice have the door open to ‘Cool Vybz Jamaican Restaurant’ and have taped off a large area of the parking lot.



Still waiting on an update on injuries @FOX10Phoenix pic.twitter.com/flihnVSjqM