Ντύθηκε λυκάνθρωπος το βράδυ της Πρωτοχρονιάς και τρόμαζε ανυποψίαστους περαστικούς!

Όσοι περνούσαν από έναν κεντρικό δρόμο της Πεσαβάρ το βράδυ της πρωτοχρονιάς λίγο έλειψε να γίνουν καρδιακοί.

Από ένα σκοτεινό σοκάκι ξεπρόβαλλε ένας λυκάνθρωπος που ούρλιαζε ακατάληπτα και τους έπαιρνε στο κυνήγι.

Αυτό δεν έγινε σε έναν μόνο περαστικό αλλά σε πολλούς. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι μάλιστα που αναγκάστηκαν έντρομοι να τηλεφωνήσουν στην αστυνομία. Και όλοι μιλούσαν για έναν λυκάνθρωπο που τους κυνηγούσε.

Τελικά έφτασε ένα περιπολικό στο σημείο με κλειστά τα φώτα και περίμενε και όταν είδε τον λυκάνθρωπο να κυνηγάει άλλο ένα θύμα, οι αστυνομικοί όρμησαν και συνέλαβαν το… «τέρας»

Police in the Pakistani city of Peshawar arrest a young man on New Year’s eve - for wearing a costume mask to scare people pic.twitter.com/sU9f1NDcAf