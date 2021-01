Σχεδόν 350.000 νεκροί από κορονοιό στις ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ εισήλθαν στο 2021 καταρρίπτοντας χθες Παρασκευή ένα ακόμη τραγικό ρεκόρ, αφού έσπασαν το φράγμα των 20 εκατομμυρίων κρουσμάτων covid-19 από την αρχή της πανδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Η χώρα μετρά περισσότερους από 347.500 νεκρούς από τον νέο κορονοϊό, γεγονός που την καθιστά την πλέον πληγείσα χώρα σε αριθμό θανάτων στον κόσμο.

Η μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη ήταν επίσης η πρώτη χώρα που έσπασε το ρεκόρ των 10 εκατομμυρίων κρουσμάτων covid-19 στις 9 Νοεμβρίου, με την επιδημία να εξαπλώνεται με ολοένα και πιο γοργούς ρυθμούς έκτοτε.

Η ραγδαία άνοδος των κρουσμάτων από το φθινόπωρο επιδεινώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου μετά τη γιορτή των Ευχαριστιών, στη διάρκεια της οποίας πολλοί Αμερικανοί ταξίδεψαν για να συναντηθούν με τις οικογένειές τους, παρά τις εκκλήσεις των αρχών να μείνουν στα σπίτια τους.

Εξάλλου οι ελπίδες ανάσχεσης της εξάπλωσης της covid-19 χάρη στα εμβόλια πάγωσαν λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην εκστρατεία εμβολιασμού στις ΗΠΑ εξαιτίας πρακτικών προβλημάτων και των γεμάτων νοσοκομείων.

Μόνο 2,8 εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν λάβει ως χθες την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της covid-19, ένας αριθμός πολύ μακριά από τον δηλωμένο στόχο της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ για 20 εκατομμύρια εμβολιασθέντες ως το τέλος του 2020.

Την καθυστέρηση αυτή επέκρινε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος φάνηκε αποφασισμένος να επιταχύνει τους ρυθμούς. “Είμαστε ξεκάθαροι: η κυβέρνηση Μπάιντεν- Χάρις δεν θα φεισθεί προσπαθειών προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα εμβολιαστούν”, διαβεβαίωσε χθες.

“Είμαι πιο αισιόδοξος από ποτέ (…) διαθέτουμε τις πιο αποτελεσματικές ομάδες παγκοσμίως”, πρόσθεσε ο Μπάιντεν που αναλαμβάνει την προεδρία των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου.

Από την πλευρά του ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μιτς Ρόμνεϊ κάλεσε χθες την κυβέρνηση των ΗΠΑ να στρατολογήσει αμέσως κτηνιάτρους, φοιτητές ιατρικής και άλλο ιατρικό προσωπικό προκειμένου να συμμετέχουν στον εμβολιασμό των πολιτών, αλλά και να δημιουργήσει εμβολιαστικά κέντρα σε χώρους, όπως σχολεία που είναι άδεια λόγω της πανδημίας.

“Το γεγονός ότι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εμβολιασμού δεν καταρτίστηκε σε ομοσπονδιακό επίπεδο προκειμένου να σταλεί στις πολιτείες ως πρότυπο είναι εξίσου ακατανόητο και αδικαιολόγητο”, κατήγγειλε ο Ρόμνεϊ.

Κρυφή καταστροφή στην Καλιφόρνια

Στις ΗΠΑ έχουν πεθάνει από covid-19 περισσότεροι από 347.500 άνθρωποι μέχρι στιγμής, κάτι που σημαίνει ένας στους 950 Αμερικανούς. Η χώρα βρίσκεται στην 16η θέση παγκοσμίως στον αριθμό θανάτων σε σχέση με τον πληθυσμό της.

Στο μεταξύ χθες ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται με κορονοϊό στις ΗΠΑ ξεπέρασε τους 125.000, ένα ακόμη ρεκόρ.

Η Καλιφόρνια, η πιο πολυπληθής πολιτεία με 40 εκατομμύρια κατοίκους, είναι το πιο πρόσφατο επίκεντρο της επιδημίας στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι έχει υιοθετήσει από τα πλέον περιοριστικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

Ο μεγάλος αριθμός ασθενών με covid-19 έχει φέρει τα νοσοκομεία μέσα και γύρω από το Λος Άντζελες στα όριά τους, με τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, τις μονάδες εντατικής θεραπείας, τα ασθενοφόρα και τα νεκροτομεία να μην μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση και να παρατηρούνται ελλείψεις προσωπικού.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων την Πέμπτη η Κάθι Τσάιντεστερ, διευθύντρια της υπηρεσίας διαχείρισης επειγόντων περιστατικών της κομητείας του Λος Άντζελες, χαρακτήρισε την κατάσταση “κρυφή καταστροφή”, που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.

Λος Αντζελες: Ένας νεκρός ασθενής ανά 10 λεπτά

Στην κομητεία του Λος Άντζελες η κρίση του υγειονομικού συστήματος είναι ιδιαίτερα οξεία, με έναν ασθενή να πεθαίνει κάθε 10 λεπτά από την covid-19, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Η αυξημένη ζήτηση έχει προκαλέσει ελλείψεις σε οξυγόνο σε πολλά νοσοκομεία της περιοχής, επεσήμανε η Τσάιντεστερ. Η ίδια εξήγησε ότι τα ασθενοφόρα συχνά χρειάζεται να περιμένουν ώρες μέχρι να παραδώσουν τους ασθενείς που μεταφέρουν σε ένα νοσοκομείο, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις.

Προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των ασθενών στα τμήματα των επειγόντων η κομητεία αρνείται να μεταφέρει σε νοσοκομείο ασθενείς που ήδη νοσηλεύονται σε κλινικές ή ιδρύματα και έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να τους γίνει ανάνηψη, σύμφωνα με τον Άνταμ Μπλακστόουν εκπρόσωπο της ένωσης νοσοκομείων της νότιας Καλιφόρνιας.