Εμβόλιο Pfizer - BioNTeck: Ακόμα 100 εκατ. δόσεις εξασφάλισε η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Κομισιόν ενεργοποίησε τη δυνατότητα που της έδινε η συμφωνία με τις Pfizer/BioNTech για αγορά 300 εκατ. συνολικά δόσεων εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με την αρχική συμφωνία, η Κομισιόν είχε συμφωνήσει στην αγορά 200 εκατ. Δόσεων, με δυνατότητα επέκτασης της παραγγελίας κατά 100 ακόμη εκ. Δόσεις. Αυτό έγινε σήμερα.

We have activated the option to purchase an additional 100 million doses of the #BioNTech / @Pfizer vaccine. #SafeVaccines https://t.co/O2Cj8aQZrP