Δηλητηρίασαν τον Κινέζο δισεκατομμυριούχο που δημιούργησε το παιχνίδι του Game of Thrones

Μυστήριο αντάξιο των μηχανορραφιών της περίφημης σειράς Game of Thrones καλύπτει τον θάνατο του 39χρονου επιχειρηματία Λιν Κάι, που πέθανε τα Χριστούγεννα από δηλητηρίαση. Ο Λιν Κάι ήταν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ανάπτυξης παιχνιδιών Yoozoo, που έγινε ιδιαιτέρως γνωστή για το παιχνίδι στρατηγικής «Game of Thrones: Winter Is Coming».

Ο επιχειρηματίας πέθανε ανήμερα των Χριστουγέννων. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Σανγκάης έδειξε ως κύριο ύποπτο για τη δηλητηρίαση έναν από τους συναδέλφους του.

Ύποπτο στέλεχος της εταιρείας

Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες για τον θάνατό του Λιν Κάι είναι λίγες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο μεγιστάνας δηλητηριάστηκε και ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση. Σε ανακοίνωσή της, η Yoozoo ανέφερε ότι ο Λιν Κάι οδηγήθηκε στο νοσοκομείο όταν ένιωσε αδιαθεσία, ωστόσο η κατάστασή του ήταν σταθερή. Η κατάσταση επιδεινώθηκε την Παρασκευή, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο ιδρυτής της πέθανε. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το άτομο που έχει τεθεί υπό κράτηση θα μπορούσε να είναι o Ζου Γιάο, επικεφαλής του τομέα παραγωγής ταινιών. Μάλιστα, τα τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η δηλητηρίαση έγινε με ένα κινεζικό ποτό, ένα παλαιό τσάι. Η εταιρεία εξέδωσε μια συναισθηματικά φορτισμένη δήλωση στο επίσημο microblog της Weibo. «Θα είμαστε μαζί, θα συνεχίσουμε να είμαστε καλοί, να πιστεύουμε στην καλοσύνη και θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια σε όλα τα κακά». Τεράστια περιουσία

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο Λιν Κάι είχε ένα περιουσία που ξεπερνούσε σε καθαρή αξία τα 6,8 δισ. Γιουάν (άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ) και θεωρείτο ως γκουρού της κερδοφόρας αγοράς τυχερών παιχνιδιών της Κίνας ενώ είχε κάνει επενδύσεις και στον χώρο των κινηματογραφικών παραγωγών.