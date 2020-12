ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη με παγιδευμένο αυτοκίνητο συγκλόνισε το Νάσβιλ

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το κέντρο της πόλης Νάσβιλ, την πρωτεύουσα του Τενεσί, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Αρχές μιλούν για «εσκεμμένη ενέργεια», πιθανώς με αυτοκίνητο παγιδευμένο με εκρηκτικά.



Χωρίς να μιλούν ανοιχτά για τρομοκρατία, οι αμερικανικές Αρχές περιγράφουν μια επίθεση με τέτοια χαρακτηριστικά το πρωί των Χριστουγέννων. Η έκρηξη ήταν σφοδρότατη και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές, με φλεγόμενα αυτοκίνητα.



Έγινε πολύ νωρίς, γύρω στις 06.30 το πρωί τοπική ώρα. Αναφέρονται τρεις ελαφρά τραυματίες στην περιοχή, που έχει πολλές επιχειρήσεις, τράπεζες και καταστήματα που ήταν κλειστά. Προηγήθηκε τηλεφώνημα για πυροβολισμούς στην περιοχή.



Καθώς πλησίαζαν οι αστυνομικοί έγινε η έκρηξη, πιθανώς σε ένα τροχόσπιτο που ήταν παρκαρισμένο εκεί. Το CNN μετέδωσε ότι στο σημείο της έκρηξης δεν υπάρχει κάποιος χώρος λατρείας ή αστυνομικό τμήμα, οπότε οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο στόχος να ήταν κάποια επιχείρηση, αφήνουν όμως ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

These are pictures from 2nd Avenue south. Windows were broken out from explosion area to Broadway. Please AVOID this area! Media staging is at 2nd Avenue south and KVB. pic.twitter.com/tocdpHWFgj