Ξεκίνησε η αποστολή των εμβολίων στην Ευρώπη – Στις 27 Δεκεμβρίου οι πρώτοι εμβολιασμοί

Την αποστολή των εμβολίων κατά του κορονοϊού που ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη ανακοίνωσε η Κομισιόν με ανάρτησή της στο Twitter.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαιώνει ότι οι πρώτες δόσεις θα βρίσκονται εγκαίρως στις 27 χώρες μέλη της Ενωσης για την έναρξη της ευρωπαϊκής εκστρατείας εμβολιασμού στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου.

Eίμαι συγκινημένη που βλέπω τα πρώτα εμβόλια που εστάλησαν στα κράτη-μέλη ταυτόχρονα, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν

Τη συγκίνησή της για την αποστολή των πρώτων εμβολίων, ταυτόχρονα σε όλα τα κράτη-μέλη εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Είμαι συγκινημένη να βλέπω τα πρώτα εμβόλια που εστάλησαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ταυτόχρονα. Σε λίγες ημέρες οι πρώτοι Ευρωπαίοι θα έχουν εμβολιαστεί. Συντομα θα υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια για όλους. Μαζί θα ξεπεράσουμε την πανδημία» ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν

After being carefully packed, batches of the newly approved #COVID19 vaccine are being dispatched to the 27 countries.



These vaccines will soon be arriving at their destination to be used during the #EUVaccinationDays on 27, 28 and 29 December. pic.twitter.com/2BZCo6N7vb