Οι προβλέψεις του Bill Gates για την πανδημία, τα lockdown και τα κλειστά εστιατόρια

Ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς πιστεύει ότι η επιστροφή στην κανονικότητα είναι πολύ πιο μακριά από ότι πιστεύει ο κόσμος παρά το γεγονός ότι δρομολογείται η χορήγηση του εμβολίου αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ.

Αν και επισημαίνει ότι το επόμενο καλοκαίρι θα είμαστε πολύ πιο κοντά στην κανονικότητα από ότι σήμερα θεωρεί ότι η πλήρης επιστροφή δεν μπορεί να υπάρξει πριν από το 2022.

Ο διασεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είπε την Κυριακή στο CNN ότι « εκτός αν βοηθήσουμε άλλες χώρες να «ξεφορτωθούν» την ασθένεια και να δούμε υψηλά ποσοστά αποδοχής του εμβολιασμού» ένα ακόμη τρίτο κύμα της πανδημίας είναι ιδιαίτερα πιθανό

Είχε προβλέψει τον ερχομό πανδημίας από το 2015

Υπενθυμίζεται ότι ο ισχυρός άνδρας της Microsoft θεωρείται ως ειδικός για τα θέματα του κορωνοϊόύ καθώς μέσω του ιδρύματος του έχει κάνει τεράστιες δωρεές για την ανάπτυξη του εμβολίου ενώ παίρνει μέρος στην προσπάθεια ώστε αυτό να φτάσει στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Επίσης το 2015 είχε κάνει μία πρόβλεψη για τον ερχομό μίας πανδημίας σαν αυτή του κορωνοϊού.

Μάλιστα πριν περίπου ένα μήνα ο φιλάνθρωπος επιχειρηματίας εμφανίστηκε στο πλευρό του CEO της Pfizer, Αλμπερτ Μπουρλά, κατά τη διάρκεια livestream συνεδρίου, και είχε αναφέρει ότι έχει συμμετάσχει ήδη σε ψηφιακά πάνελ φέτος με στελέχη φαρμακευτικών, και είχε πει μεταξύ άλλων ότι «κατά κάποιον τρόπο θα πάμε πίσω στο γραφείο, θα κάνουμε κάποια επαγγελματικά ταξίδια, αλλά όλα αυτά θα μειωθούν δραματικά».

