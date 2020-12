Pfizer: Οι εμβολιασμοί μπορεί να ξεκινήσουν Δευτέρα ή Τρίτη

Η έγκριση του εμβολίου της Pfizer και της Biontech κατά του κορονοϊού από τις ΗΠΑ μπορεί να ανακοινωθεί εντός ημερών, με τους πρώτους Αμερικανούς να εμβολιάζονται ακόμη και τη Δευτέρα ή την Τρίτη, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Άλεξ Αζάρ.

Μιλώντας στην εκπομπή του ABC News Good Morning America, ο Αζάρ σημείωσε ότι η αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενημέρωσε τις εταιρείες που παρασκευάζουν το εμβόλιο ότι σχεδιάζει να προχωρήσει προς την έγκριση.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα εργαστεί επίσης με τις εταιρείες για τη μεταφορά του εμβολίου, πρόσθεσε.

«Έχω κάποια καλά νέα για εσάς. Πριν από λίγο η FDA ενημέρωση την Pfizer ότι σκοπεύει να προχωρήσει προς την έγκριση του εμβολίου τους. Μπορεί να δούμε ανθρώπους να εμβολιάζονται Δευτέρα, Τρίτη την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε ο Αζάρ.

