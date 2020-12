Μυστηριώδης ασθένεια με σπασμούς, τσούξιμο στα μάτια και εμετούς. Συναγερμός στην Ινδία

Μια μυστηριώδης ασθένεια έχει στείλει 227 ανθρώπους στο νοσοκομείο, ενώ ένας έχει πεθάνει σε μια ινδική πόλη. Οι ασθενείς στην πόλη Ελουρού στο κρατίδιο Άντρα Πραντές παρουσίασαν μια σειρά από συμπτώματα που περιλαμβάνουν σπασμούς, τσούξιμο στα μάτια, εμετούς, ενώ άλλοι έχαναν τις αισθήσεις τους.

Κι αυτό την ώρα που η χώρα καταγράφει πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού, με το Άντρα Πραντές να είναι ένα από τα κρατίδια που έχουν επηρεαστεί περισσότερα με 800.000 καταγεγραμμένες μολύνσεις, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Πάντως ο υπουργός Υγείας του κρατιδίου Alla Kali Krishna Srinivas δήλωσε πως οι ασθενείς με τη μυστηριώδη ασθένεια έχουν κάνει τεστ κορονοϊού και όλοι είναι αρνητικοί.

Συνολικά 70 άνθρωποι έχουν βγει από το νοσοκομείο, ενώ άλλοι 157 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Ένας γιατρός στην Ελουρού δήλωσε στην Indian Express: «Οι άνθρωποι που αρρώστησαν, ειδικά τα παιδιά, άρχισαν ξαφνικά να κάνουν εμετό. Προηγουμένως παραπονούνταν για τσούξιμο στα μάτια. Κάποιοι από αυτούς λιποθύμησαν ή είχαν κρίσεις επιληψίας».

Ειδικές ιατρικές ομάδες καταφτάνουν στο Ελουρού για να εξετάσουν τι προκαλεί τη μυστηριώδη ασθένεια. Από τις εξετάσεις που έχουν γίνει στους ασθενείς δεν έχουν προκύψεις στοιχεία για ιογενή λοίμωξη.

Οι Αρχές απέκλεισαν τη μόλυνση του νερού ή του αέρα ως αιτία μετά από επισκέψεις στις περιοχές όπου οι άνθρωποι αρρώσταιναν. Έτσι κάνουν λόγο για μυστηριώδη ασθένεια, τονίζοντας ότι την απάντηση θα δώσουν μόνο οι εξειδικευμένες εξετάσεις.

Πάντως η αντιπολίτευση ζητά να διεξαχθεί έρευνα για την ασθένεια, επιμένοντας ότι η μόλυνση του νερού είναι εκείνη που την προκαλεί.

Mystery illness leaves hundreds hospitalised and at least one dead in one Indian town https://t.co/GByPqZlIgc