Ισχυρή έκρηξη στο Μπρίστολ - Υπάρχουν πολλά θύματα, λέει η Πυροσβεστική

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε αποθήκη στο Μπρίστολ της Αγγλίας, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για θύματα και τραυματίες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα βρετανικά ΜΜΕ, η έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη στην περιοχή Avonmouth με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας να έχουν σπεύσει στο σημείο.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν πως βγαίνει πυκνός καπνός από το σημείο της έκρηξης ενώ σε άλλες φαίνεται η ζημιά που προκλήθηκε στην αποθήκη. Στην περιοχή βρίσκονται και περισσότερα από δέκα ασθενοφόρα, όπως μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

"Υπάρχουν πολλά θύματα"

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε προηγουμένως σε ανάρτησή της στο Twitter ότι οι δυνάμεις της ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό, αφού έλαβαν κλήση για μια μεγάλη έκρηξη στο Είβονμαουθ της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

"Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα στο σημείο", δήλωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Έιβον, προσθέτοντας ότι οι τραυματισμοί είναι σοβαροί.

"Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη", ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter.

Το σημείο έχει αποκλειστεί και διερευνώνται τα αίτια της έκρηξης. Παράλληλα, έχει διακοπεί η λειτουργία ενός εργοστασίου ανακύκλωσης που βρίσκεται κοντά στο σημείο της έκρηξης.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική και ασθενοφόρα, ενώ η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας σημείωσε ότι άκουσε "μία πολύ ισχυρή έκρηξη" που "συντάραξε τα κτίρια" και ένας άλλος ότι περίπου 10 ασθενοφόρα μεταβαίνουν στο σημείο.

Emergency services at what’s been described as a large explosion near the recycling facility and water treatment works at Avonmouth. Details unclear so far. More @BBCNews and @bbcpointswest at 13.30. pic.twitter.com/ER0i8uVmWQ — Andrew Plant (@BeebJournalist) December 3, 2020

We are currently responding to an incident after being called to a large explosion in Avonmouth. Crews from @AFRSAvonmouth @AFRSSouthmead @AFRSYate @AFRSPatchway @AFRSKingswood & @AFRSTemple are in attendance. Thread. — Avon Fire & Rescue Service (@AvonFireRescue) December 3, 2020

Emergency services dealing with "serious incident" after large explosion at a warehouse near Bristolhttps://t.co/IqgC3IZuhx — BBC News (UK) (@BBCNews) December 3, 2020