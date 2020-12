Τον γύρο του κόσμου κάνει η ανάρτηση ενός νεαρού από τις ΗΠΑ, του Riley Behrens, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής γνωστοποίησε στους ακολούθους του στο Twitter πως υπέστη ένα μίνι - εγκεφαλικό, έχοντας νοσήσει με κορονοϊό.

Μέσω της διάγνωσής του αυτής επιχειρεί, μάλιστα, να ενθαρρύνει τους συνομιλήκους του να ακολουθήσουν τις οδηγίες των ειδικών για την πανδημία.

Είμαι 23 χρονών και έπαθα εγκεφαλικό λόγω επιπλοκών της Covid-19 έγραψε ο Behrens στο σχετικό tweet του, το οποίο έλαβε σχεδόν 150.000 likes και διαμοιράστηκε από περισσότερους των 43.000 χρηστών της δημοφιλούς πλατφόρμας.

«Δεν παίρνεις σοβαρά αυτήν την πανδημία; Συνέχισε να διαβάζεις», σημειώνει, και αφηγείται πως μετέβη στα επείγοντα νοσοκομείου μία μέρα πριν, το Σάββατο, αφού αισθάνθηκε ένα μούδιασμα στην αριστερή του πλευρά και ζάλη. Ακόμη, κατέγραψε πως εμφάνισε προβλήματα στην όραση.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, κατά την ίδια ανάρτηση, ο 23χρονος υπέφερε από πόνο στο στήθος και πονοκεφάλους, λίγο αφότου είχε μάθει πως είναι θετικός στον ιό.

Προσθέτει, δε, πως η μετάβαση από την παρουσίαση των πρώτων συμπτωμάτων μέχρι τη νοσηλεία του χρειάστηκε μόλις ένα 48ωρο, παρότι «πριν από αυτό, ήμουν ένας υγιής, νέος αθλητής χωρίς σημαντικές ιατρικές παθήσεις».

«Τώρα, μου λένε ότι δεν θα επιστρέψω ποτέ σε αθλήματα λόγω διαρκούς βλάβης στους πνεύμονες και στον εγκέφαλο. Ο κίνδυνος για ένα δεύτερο εγκεφαλικό επεισόδιο θα είναι πάντα εκεί ενώ μια ακόμη βλάβη στο κεφάλι θα μπορούσε να είναι θανατηφόρος», επισημαίνει ακόμα ο Riley Behrens.

