Επίθεση στη Γερμανία: Ένα αγγελούδι ανάμεσα στους 4 νεκρούς

Η επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίς το απόγευμα στην πόλη Τρίερ κοντά στα σύνορα με το Λουξεμβούργο άφησε πίσω της 4 νεκρούς ανάμεσα στους οποίους είναι ένα βρέφος.

Εκτός από τους νεκρούς 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο δράστης είναι 52 ετών, Γερμανός και κάτοικος της περιοχής και έχει συλληφθεί. Τα κίνητρά του ωστόσο παραμένουν ασαφή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν σε «κατάσταση αμόκ». «Θα πρέπει να ρωτήσουμε τον δράστη και αυτό είναι για την ώρα δύσκολο», είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας.

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης οδήγησε εσκεμμένα το μάρκας Range Rover αυτοκίνητό του προς τους ανθρώπους που βρίσκονταν στον πεζόδρομο, ενώ κινείτο επί σχεδόν ένα χιλιόμετρο με ταχύτητα 70-80 χλμ/ώρα, την οποία δεν ανέκοψε. «Κάποιοι άνθρωποι πετάχτηκαν στον αέρα από την σύγκρουση», δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Breaking : At least two dead and several injured after vehicle hits pedestrians in #Trier ,#Germany. The driver has been arrested.https://t.co/7Wb4ZGgcJX